Erre vár Magyar Péter — már egy éve

„Valódi válaszok, valódi megoldások és az elvárható felelősségvállalás helyett Orbán Viktor a hallgatást, a hárítást és a problémák eltitkolását választotta. Mára már azt is ellehetetlenítette, hogy megmutathassuk az otthonok falai mögötti valóságot. Béremelés, valódi szakmai reformok és emberséges bánásmód helyett tiltanak és inkább új lakatokra, valamint propagandára költenek milliárdokat.

„Továbbra sem engedi Orbán Viktor, hogy a Tisza önkéntesei felújítsák a kormány helyett a miskolci Károly Gyermekvédelmi Otthon Manócska részlegének penészes és rothadó fürdőszobáját. Továbbra is egy ismeretlen helyen lévő raktárban tartják a jóérzésű emberek ezrei által a kiszolgáltatott gyerekeknek küldött karácsonyi ajándékokat” — folytatja a Tisza párt vezetője

Egy év alatt a gyermekvédelem helyzete tovább súlyosbodott, még tovább nőtt a szektorban a munkaerőhiány. További otthonokat zártak be és vontak össze. Több súlyosan traumatizált gyermek van szökésben, mint valaha és több csecsemőt hagynak a szüleik a kórházban a megszületésük után, mint korábban valaha” — jegyzi meg Magyar Péter.

„Továbbra is kérdés, hogy a valódi politikai felelősök, miért hölgyek szoknyája mögé bújtak és miért nem lett valódi következménye az egész országot megrázó bűncselekménynek. Továbbra sem tudjuk, miként történhetett meg az, hogy elítélt pedofil bűnelkövetők a jogerős bírósági ítélt után a kormány által finanszírozott gyerektáborban tarthattak előadást. Ahogy azt sem tudjuk, hogy miért nem tett semmilyen érdemi lépést Orbán Viktor a totálisan alulfinanszírozott és kivéreztetett gyermekvédelem megsegítéséért.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!