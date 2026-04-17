Magyar Péter és Gulyás Gergely is fontos bejelentést tett

Találkoztak egymással a parlamentbe bejutott pártok.

Megtörtént az első egyeztetés, az országgyűlés alakuló ülése, és a bizottságok összetétele kapcsán is – jelentette be Magyar Péter a parlamenti pártok egyeztetése után a Telex cikke szerint. Arról beszélt, több lehetőséget szeretnének hagyni az ellenzéki pártoknak, mint a korábbi országgyűlésben. Úgy számolnak, plusz három mandátumok is lehet, ha befejeződik a szavazatok összeszámlálása, így akár 140-en is lehetnek majd a parlamentben.

A korábbi országgyűlésben hat alelnök volt, négy volt a FIdeszé, kettő az ellenzéké. Magyar most azt javasolta, legyen az ellenzéknek három alelnöke: egy a Fidesznek, egy a KDNP-nek és egy a Mi Hazánknak. 20 bizottságot javasoltak, lesznek benne átnevezések és egyszerűsítések is.

„Alapvetően rugalmasak tudunk lenni, kompromisszumra törekszünk” – mondta Magyar. Szerinte lesz kompromisszum a frakciók között. Ha nem lesz, az országgyűlés elnökének joga eldönteni, hogy hol hány tag lesz, és ki hány helyet kap. „Ezt mi szeretnénk elkerülni” – mondta Magyar.

Magyar Péter és Gulyás Gergely a tárgyalás előtt
Magyar Péter és Gulyás Gergely a tárgyalás előtt
Fotó: MTI

Az alakuló ülésről is egyeztettek. „Nem történt még olyan 1990 óta, és most kértük, hogy történjen, hogy az országgyűlés alakuló ülésén kerüljön sor a miniszterelnök megválasztására és a miniszterelnöki eskütételre” – mondta Magyar. Eddig az volt a szokás, hogy megvolt az országgyűlés alakuló ülése, felálltak a bizottságok, megvolt a mandátumvizsgálat, a képviselők letették az esküt, és két-három nappal késöbb választotta meg a parlament a miniszterelnök személyét. A Tisza elnöke a Parlamentben azt mondta, a jövő héten több miniszteri pozícióval kapcsolatban bejelentést fog tenni, még nincs döntés az oktatási miniszter személyéről. Az új kormányfő beiktatásának napjára rendezvényt szervez a Tisza Párt a Kossuth térre.

Sulyok Tamás köztársasági elnök azt ígérte, a lehető legkorábbra összehívja az országgyűlés alakuló ülését, ami május 6-7 környékén lehet, ha lezárult minden jogorvoslat.  Azt javasolta Tisza, hogy ez hétvégén legyen: május 9 vagy 10-én, hogy minél több ember itt lehessen a beiktatási ceremónián.

A Tisza Párttal folytatott megbeszélés hangneme „korrekt volt”, mondta Gulyás Gergely, miután a pártok pénteki egyeztetése után. A kétharmados többséget szerző párt ugyanazokat a feltételeket fogja biztosítani az ellenzéknek, mint amit a Fidesz is biztosított a korábbi ellenzék számára, mondta a miniszter. A parlamenti bizottságok összetételéről egyelőre nem születtek döntések. Azt megerősítette, hogy a Fidesz és a KDNP továbbra is két külön parlamenti frakciót fog alkotni.

Még nem dőlt el, hogy az új Fidesz-frakciónak Gulyás tagja lesz-e, a miniszter azt mondta, még egyeztet erről a miniszterelnökkel. Orbán Viktor kérte Gulyástól, hogy adjon tanácsot, hogy ki legyen benne a frakcióban, ezt meg is fogja tenni.

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát jelöli az Országgyűlés alelnökének.

