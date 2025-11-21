Magyar Péter és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

„Karácsony Gergely ma a fővárosi szocialista polip egyik intézőjét, Tüttő Katát jelölte helyetteséül. Ennyi erővel jelölhette volna Hagyó Miklóst, vagy épp Leisztinger Tamást is” – posztolta Magyar Péter reakciójában.

Karácsony Gergely és Tüttő Kata villamosa úgy tűnik nem megy sehová

Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Manipuláció?

„A főpolgármester úgy tette meg ezt a javaslatát, hogy senkivel sem egyeztetett és pontosan tudja, hogy Tüttő nem számíthat 5 szavazatnál többre. De persze nem is az volt a cél, hogy megválasszák, hanem hogy legalább egy napig ezzel foglalkozzon a sajtó és a propaganda és ne a TISZA jelöltállítása dominálja a híreket. Ennyi volt a feladat” – húzta alá Magyar Péter.

„Karácsony Gergely arra hivatkozik, hogy az egy évvel ezelőtti jelöltjeit nem volt hajlandó megtárgyalni a közgyűlés. Azt persze elfelejti hozzátenni, hogy akkor a saját frakcióvezetője, az azóta már Orbánék megbízásából új szatellitpártot gründoló, Barabás Richárd vonta vissza a javaslatát, és így nem tudott róla szavazni a közgyűlés” – teszi hozzá.

„Pont ezekre a kavarásokra és erre az MSZP-DK-Fidesz fővárosi polipra (parkolóbiznisz, orosz metróbeszerzés, BKV-korrupció…) mondtak nemet tavaly a fővárosiak” – emlékeztet Magyar Péter.

Magyar Péter tiszta vizet öntene a pohárba

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Vitézy is polipot lát

„A főpolgármester a szocialista Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek. Ahogy a kampányban, azóta is sokszor elmondtam: Karácsony Gergely a Fővárost behálózó szocialista polip foglya. Ennek újabb bizonyítéka ez a mostani jelölés” – írja reakciójában Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

„A főpolgármester is tudatában kell legyen: aki részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, aki már Hagyó Miklós idején is a fővárosi szocialisták képviselője volt, s aki a fővárosi parkolási maffia főszereplőivel ült közös MSZP-frakcióban ciklusokon át, nem számíthat a támogatásunkra” – emeli ki Vitézy.

"Épp abból ered a legtöbb konfliktus a főpolgármester és az új közgyűlés között, hogy a közgyűlés többsége nem hajlandó a szocialista városházi polip fennmaradásához asszisztálni. Ezt a Közgyűlést épp a szocialista börtönlista korábbi többségét megszüntetve, jelentős részben új frakciók képviselőiből állították össze a budapesti választók. A főpolgármester ezt nem hajlandó tudomásul venni – a mai posztjában maga állítja, hogy csak az MSZP-ben »bízik«.

A Podmaniczky Mozgalom képviselői továbbra is azért harcolnak, hogy ettől a tehertől megszabaduljon Budapest. Ezért nem támogatjuk Karácsony Gergely szocialista jelöltjét. A törvénytelen működés megszüntetése nagyon időszerű, de nyilvánvalóan teljesen komolytalan egy ilyen jelölés anélkül, hogy lenne előzetes megállapodás a frakciókkal.

A Közgyűlés belsős főpolgármester-helyettes hiányában törvénytelenül működik, ezt már a bíróság is kimondta. Ennek ellenére a főpolgármester az elmúlt egy évben mindössze egyszer jelölt, akkor a saját frakciójának vezetője, Barabás Richárd – aki azóta már egyszerre két párt vezetője is – vetette le napirendről a javaslatot. Ez az, amire most utólag úgy emlékszik a főpolgármester, hogy a Közgyűlés nem volt hajlandó róla tárgyalni – miközben saját pártja javasolta ezt” – mutat rá Vitézy.