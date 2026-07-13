Magyar Péter Facebook-élőben vezette az új, elektromos Mercedest

Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes-üzeme – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten.

A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy az átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C osztály elektromos változatát. Kiemelte: jelenleg több mint 100 ezer autót gyártanak évente, és ötezer munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban, a cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósoroktól, továbbá hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. A bejelentkezést követően Magyar Péter egy elektromos meghajtású Mercedes volánja mögé ült és Ola Källenius-szal, a Mercedes-Benz globális vezérigazgatójával a megnyitó helyszínére hajtott. Az elektromos autókat 25 érzékelővel gyártják majd Kecskeméten. Ez világpremier. AI-technológiával felszereltek, lehet beszélgetni az autókkal. Az önvezetésre is készen áll a kocsi.

Itt nézheti vissza a villámbeszélgetést és követheti nyomon a teljes gyáravatót.