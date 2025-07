Magyar Péter felajánlást tett Orbán Viktornak

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Hangsúlyozta, eljött az idő, hogy „újra büszke magyarként emelt fővel járjunk”, és hogy a fiatalok hazatérjenek. Kiemelte: „remek szakemberek csatlakoznak hozzánk nap-nap után”, hogy egy „belföldön és külföldön is jól működő Magyarországot” építsenek.

Magyar Péter emlékeztetett: „2003. április 12-én majd 84 százalékos elsöprő többséggel szintén a nyugatot, Európát választotta” az ország. Úgy fogalmazott: „Szent István népe ezzel is bizonyította, hogy helyén van a szíve, helyén van az esze”, és megelégelte a diktatúrák múltját. Élesen bírálta a miniszterelnököt: „Orbán Viktor már a vasfüggöny prófétája lett. De a magyarok a nagyvilág szabadságában és Európában hisznek.”

Magyar kijelentette: „Magyarország a szabadság és az együttműködés oldalán kell álljon. Nem sodródnunk, nem lavíroznunk, helyet kell foglalnunk a nyugati asztalnál.” Hangsúlyozta, hogy nincs több „oda-vissza ingázás kelet és nyugat között”, és hazánk helye „Európában volt, van és lesz”. Csak akkor lesz erős hangunk, ha „hiteles, tisztességes szavai vagyunk a nyugati közösségnek”, miközben más országok szuverenitását is tiszteletben tartjuk.

Ezután az orosz–ukrán háborúról szólt, felidézve, hogy „2022. februárjában Európa modernkori történelme megváltozott”, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Leszögezte: „Ez a felelősség nem megosztható, egyértelmű. Ez Vlagyimir Putin felelőssége.” Szerinte ma „a béke nem adottság, hanem kivívandó állapot”, és nem elég a „propagandában süketelni”. Úgy véli, a politikai vezetőknek tenniük is kell a békéért: „Ha ott van az asztalon az amerikaiak által kitárgyalt és az ukránok által elfogadott béketerv, akkor fel kell emelni a telefont… és meg kell kísérelni meggyőzni az orosz diktátort, hogy legalább olvassa el.”

Orbán Viktor tusványosi beszéde után, Magyar Péter is beszédet mondott szombaton. A Tisza Párt elnöke Székesfehérváron, a „Magyarország helye Európában és a világban” című rendezvényen szólalt fel.

Magyar Péter Székesfehérváron Orbán Viktornak is üzent: hazánk helye Európában van, a békéért pedig tenni kell.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!