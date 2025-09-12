Magyar Péter feljelenti Orbán Viktort

Miután a kormány arról döntött, hogy a közteherviselés ügyében (azaz az úgynevezett „Tisza-adóról”) indít nemzeti konzultációt, rögtön előkerültek a kritikák, amelyek szerint a kormány közpénzből folytat választási kampányt.

„Mivel ez bűncselekmény, amit Orbán Viktorék csinálnak, hogy az adófozetők pénzét (…), több tízmilliárd forintból folytatnak aljas , hazug, pártpolitikai propagandát és kampányt, ezért a miniszterelnököt és akinek ehhez köze van, záros határidőn belül fel fogjuk jelenteni, és én nagyon remélem, hogy a nyomozóhatóságok és az igazságszolgáltatás ki fogja vizsgálni”

- nyilatkozta Magyar Péter az ATV Híradójának csütörtök este.