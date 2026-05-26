Magyar Péter felmentette a TEK főigazgatóját

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Az utolsó pillanatokban, május 27-én dönthet arról a Tisza-kormány, hogy június 1-től milyen szabályok vonatkozzanak a harmadik országbeli munkavállalókra. Előzetesen úgy nyilatkozott a Magyar Péter vezette kabinet, hogy teljes tiltás lép életbe. Ez viszont rengeteg kérdést vet fel a remélt gazdasági növekedés, és a Magyarországra települt cégek fejlesztései terén. Az Mfor által megkérdezett munkaerőközvetítő kereskedelmi igazgatója európai megoldásban reménykedik, mert nem látná szívesen, ha a „fürdővízzel együtt kiöntenék a gyereket.”