Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

Hétfő reggeli bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy október 23-án a párt „eddig legnagyobb rendezvényét” tartják meg Budapesten.

„Álljunk ki közösen egy valóban független, valóban szuverén és működő Magyarországért, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóját a szabadságharcosaink emlékéhez méltóan ünnepelhessük 2026-ban!”

– írja Magyar.

Az esemény pikantériáját az adja, hogy korábban Orbán Viktor azt jelentette be, október 23-án „békemenetet” tartanak Budapesten. Így a közvélemény-kutatásokban vezető két párt egyaránt potenciálisan több tízezres, akár százezres tömeget vihet ugyanazon a napon a budapesti utcákra, miközben az elmúlt időszakban Ruszin-Szendi Romulusz „fegyverügye”, valamint a Tisza-aktivisták elleni támadások, valamint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halála kapcsán mindkét oldal a másikat vádolja agresszióval, erőszakra való buzdítással.

Magyar Péter nem először szervez rá a Fidesz-KDNP rendezvényére, néhány hete a kormánypártok hagyományos kötcsei „politikai idénynyitó” piknikjének délelőttjére hívta híveit ugyanarra a településre, vagyis Kötcsére.

Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy a mikor és milyen útvonalon halad majd a békemenet, és Magyar is csak annyit árult el a saját rendezvényéről, hogy