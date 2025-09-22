Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

mfor.hu

A Tisza Párt eddigi legnagyobb rendezvényét ígéri.

Hétfő reggeli bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette, hogy október 23-án a párt „eddig legnagyobb rendezvényét” tartják meg Budapesten. 

„Álljunk ki közösen egy valóban független, valóban szuverén és működő Magyarországért, hogy az 1956-os forradalom 70. évfordulóját a szabadságharcosaink emlékéhez méltóan ünnepelhessük 2026-ban!”

– írja Magyar.

Az esemény pikantériáját az adja, hogy korábban Orbán Viktor azt jelentette be, október 23-án „békemenetet” tartanak Budapesten. Így a közvélemény-kutatásokban vezető két párt egyaránt potenciálisan több tízezres, akár százezres tömeget vihet ugyanazon a napon a budapesti utcákra, miközben az elmúlt időszakban Ruszin-Szendi Romulusz „fegyverügye”, valamint a Tisza-aktivisták elleni támadások, valamint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halála kapcsán mindkét oldal a másikat vádolja agresszióval, erőszakra való buzdítással.

Magyar Péter nem először szervez rá a Fidesz-KDNP rendezvényére, néhány hete a kormánypártok hagyományos kötcsei „politikai idénynyitó” piknikjének délelőttjére hívta híveit ugyanarra a településre, vagyis Kötcsére.

Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy a mikor és milyen útvonalon halad majd a békemenet, és Magyar is csak annyit árult el a saját rendezvényéről, hogy 

„rövidesen nyilvánosságra hozzuk az esemény pontos helyszínét és időpontját”.

