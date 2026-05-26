Magyar Péter fontos bejelentéseket tett a kormány munkájáról

Egy-két héten belül benyújthatjuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot.

Magyar Péter miniszterelnök pünkösdi interjújában a Telexnek elmondta, hogy csütörtökön Brüsszelbe utazik az uniós források felszabadításáról szóló keretmegállapodás véglegesítésére, miközben az augusztus 31-i határidő miatt feszített munka vár a kormányra – foglalta össze a Portfolio.

A kormányfő bejelentette, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítása egy átfogó keretmegállapodás részeként valósul meg, a hatalmi ágak korlátozása pedig kiemelt prioritás, beleértve a miniszterelnöki tisztség nyolc évre szorítását. A keddi kormányülésen egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdések mellett napirendre kerül többek között a MOHU-koncesszió és a bizalmi vagyonkezelés felülvizsgálata, valamint az akkumulátoripar újraszabályozása is. Magyar Péter a kegyelmi ügyben vizsgálóbizottság felállítását ígérte, és jelezte, hogy a kormány vizsgálni fogja a választási kampányba való orosz beavatkozás mértékét is.

Egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza-kormány – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek hétfő este adott interjújában.

A kormányfő azt mondta: nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni, de meggyőződése szerint az időpontnál fontosabb, hogy az új szervezetet valós hatáskörökkel ruházzák fel, ne alakuljanak ki párhuzamosságok az Integritás Hatósággal és az ügyészséggel, vagy ha igen, akkor azok „segítő párhuzamosságok” legyenek.

Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az Országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi-szakmai vitára bocsátják a javaslatot.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatal esetében is szeretnék – ha nem is hosszú időre – kinyitni a társadalmi vitát – jelezte, hozzátéve, hogy záros határidővel, egy-két héten belül be kell nyújtaniuk a parlamentnek a hivatalról szóló törvényjavaslatot. Arra a kérdésre, hogy a NER-hez kötődő különböző gazdasági szereplők a háttérben megpróbálnak-e valamilyen formában kiegyezni a kormánnyal, Magyar Péter azt felelte: számtalan üzenetet kap, de ezekre soha nem válaszol.

Az oligarcháknak azt üzente: „felesleges kidobni 30 forintot sms-re”, mertfel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel”.

(MTI)

Kemény szópárbaj lehet ma a parlamentben

Külföldi munkaerő: tényleg kell a szigorítás?

Hat év után lemondott Lázár János a teniszszövetség éléről

Európában példátlan lépésre készülnek Magyar Péterék?

Államtitkárok egész hegyét nevezték ki – itt a lista!

Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

