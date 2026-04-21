Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

 

A megbeszélések pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a részvételével. A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Az egyeztetést Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfőn jelentette be: Forsthoffer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye, 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az Országgyűlés elnökének. Közölte azt is, hogy az új kormányban 16 minisztérium lesz. A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakuló ülés lehetséges időpontját május 9-re tette, azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az Országház előtti Kossuth Lajos térre.

Közölte azt is, pártja azt is javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt.

Magyar Péter elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek. Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg tizenhat van; a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta. Lesznek átnevezések, egyszerűsítések – mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy az Országgyűlésnek lesz társadalmi részvételiséggel foglalkozó bizottsága. Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett.

(MTI)

Összeállt az új miniszterek névsora

Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Ma hivatalosan is bejelentik a Tisza-kormány leendő 7 miniszterét

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

A Tisza női alelnöke válthatja Kövér Lászlót

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

Ez volt Magyar Péter leghatékonyabb fegyvere a kampányban?

A térképen is látványos az eredménye. 

Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Érdekes dolgok derültek ki Magyar Péterről – a másikról

Nem is volt annyira független jelölt?

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Elkészült a jelentés a választásokról: nem voltak egyenlők a feltételek

Így értékelték a voksolást a civil szervezetek.

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Egy magyar településen ezen a vasárnapon is választás van

Függetlenek versenyeznek.

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

Ezen a képen látszik igazán, mekkorát nyertek Magyar Péterék – A hét ábrája

A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

evp cikk

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

