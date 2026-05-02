Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, amelyre korábbi ígéretem szerint meghívtam a sükösdi Sugo Tamburazenekart – írja Magyar Péter miniszterelnök-jelölt a Facebookon.

Az Országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a Parlamentben. Az Országgyűlés alakuló ülését 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren.

A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a Himnusz, a székely és az európai himnusz is. Majd Nébl Zsolt vezetésével, a sükösdi tamburás srácok tolmácsolásában felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt…

Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászlófelvonás után Magyar Péter beszédet mond.