Magyar Péter fontos bejelentést tett Szijjártó Péterrel kapcsolatban

„Előre jelzem, hogy a Tisza nem szavazza meg az Országgyűlés alelnökének a magyar érdekeket eláruló Szijjártó Pétert” – írta Facebookon Magyar Péter leendő miniszterelnök, hozzátéve: várják a Fidesz új jelöltjét.

Arról eddig nem volt hír, hogy a Fidesz amúgy Szijjártó Pétert javasolta volna alelnöknek. Az hétfőn derült ki, hogy megalakult az új Fidesz-frakció: Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal, viszont átveszi mandátumát Lázár János és Szijjártó Péter is.