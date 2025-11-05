2p
Magyar Péter fontos bejelentetést tett

A Tisza Párt elnöke közzétett a Nemzet Hangja eredményét.

A politikus legújabb Facebook-bejegyzésében számolt be arról, kedden lezárult a Nemzet Hangja szavazás második fordulója, megszülettek az eredmények, egyúttal pedig köszönetet is mondott a kitöltőknek.

A szavazáson a Tisza főleg gazdasági kérdésekről kérdezte a kitöltőket, a végeredmények pedig a következőképpen alakultak Magyar posztja szerint:

1. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?

98,23 százalék igen, 1,77 százalék nem

2. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

98,29 százalék igen, 1,71 százalék nem

3. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?

96,41 százalék igen, 3,59 százalék nem

4. Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

90,81 százalék igen, 9,19 százalék nem

5. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az elmúlt évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

99,86 százalék igen, 0,14 százalék nem

Magyar Péter teljes posztját itt olvashatja el:

Ritka drága mulatság lesz a választások előtt kiosztott fegyverpénz?

Méretes osztogatás.

Nem akármilyen meghívást kapott Magyar Péter és Orbán Viktor

A győri polgármesternek támadt egy érdekes ötlete.

Lázár János embere keményen visszaszólt Vitézy Dávidnak

A HÉV-tenderek ügyében kaptak össze.

Rácz András a Tisza-adatbotrányról: van néhány sokat mondó furcsaság az ügyben

Szerinte nem véletlen szivárgás történt – de kinek állhatott ez érdekében? És hogyan reagálhatott ilyen gyorsan a kormánymédia?

Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

A Tisza 48, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll a biztos pártválasztó a választásokra elmenni szándékozó szavazók körében.

Az élő show nem tett jót a Megasztár nézettségének?

A 44. hét nézettségi adataiban az élen nem változott a sorrend.

Vitézy Dávid öt pontban szedi szét az új HÉV-tendert

Első ránézésre persze örömteli hír, hogy a kormány végre kiírta az új HÉV-tendert, de az ördög a részletekben van – írja a Podmaniczky Mozgalom vezetője keddi Facebook bejegyzésében.

Szakértői kormányról kérdez egy kormányközeli közvéleménykutató

Támogatna-e egy szakértői kormányt – kérdezte az Amarore a HVG egyik olvasójától.

Karácsony Gergely nem húzza az időt

A főpolgármester beszámol a kormány által kiküldött fővárosi átvilágítási szakértő (FÁSZ) részére átadott adatokról, visszautasítva az időhúzás vádját. Inkább bizalmi válságot lát.

Az Orbán-kormány a többség szemében elbukott az alkalmassági vizsgán

A Policy Solutions 12 közpolitikai témával kapcsolatban kérdezte meg az embereket arról, hogy szerintük Orbán Viktor vagy Magyar Péter kormánya nyújtana benne jobb teljesítményt.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

