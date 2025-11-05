Magyar Péter fontos bejelentetést tett

A politikus legújabb Facebook-bejegyzésében számolt be arról, kedden lezárult a Nemzet Hangja szavazás második fordulója, megszülettek az eredmények, egyúttal pedig köszönetet is mondott a kitöltőknek.
A szavazáson a Tisza főleg gazdasági kérdésekről kérdezte a kitöltőket, a végeredmények pedig a következőképpen alakultak Magyar posztja szerint:
1. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?
98,23 százalék igen, 1,77 százalék nem
2. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?
98,29 százalék igen, 1,71 százalék nem
3. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?
96,41 százalék igen, 3,59 százalék nem
4. Támogatja-e, hogy a Tisza-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?
90,81 százalék igen, 9,19 százalék nem
5. Egyetért azzal, hogy a Tisza-kormány független vizsgálatot indítson az elmúlt évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?
99,86 százalék igen, 0,14 százalék nem
