Magyar Péter: függesszék fel Semjén Zsoltot!

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke keddi bejegyzésében arra szólította fel Orbán Viktort, hogy

„a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból”.

Magyar szerint ez a lépés gyorsíthatja a bűncselekmények felderítését, hiszen így a miniszterelnök politikailag is érdekelt lesz az ügy mielőbbi tisztázásában. Hozzátette, hogy a KDNP frakciójától is Semjén felfüggesztését várja.

Ezután a Tisza Párt elnöke közvetlenül is megszólította Semjént, akinek hétfői parlamenti felszólalása kapcsán – amikor a miniszterelnök-helyettes „szemenszedett hazugság”-nak és „forrás nélküli rágalom”-nak minősítette az őt ért vádakat (amelyek összefüggésbe hozták a Szőlő utcai javítóintézetben történt prostitúciós bűncselekményekkel) – azt ajánlotta, hogy Pintér Sándor belügyminiszterhez forduljon.

Kapcsolódó cikk Semjén Zsolt a vádakra: „Ez egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet” Még Orbán Viktor is megszólalt.

„Az ön becsületét talán Pintér Sándor mentheti meg. Mégpedig úgy, hogyha a gyermekvédelemért felelős és a rendőrséget felügyelő miniszterként, teljeskörűen és rekord gyorsasággal kivizsgáltatja az ügyet, és mindent nyilvánosságra hoz!”

- írta Magyar.