Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Magyar Péter gyorsan lépett: itt az új jelölt az igazságügyi miniszteri székbe

Görög Mártávál lesz teljes a kormány névsora.

„A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek”

- írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter leendő miniszterelnök péntek délelőtt.

"Professzor asszony elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz.

Dr. Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogászprofesszora, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja"  - mutatja be jelöltjét.

 „Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg”

- teszi hozzá Magyar Péter, aki azt is kiemelte, hogy az igazságügyi miniszter feladata lesz az uniós pénzek „felszabadításához és hazahozatalához” szükséges jogi feltételek megteremtése is.

Magyar azután kényszerült új jelöltet találni a posztra, hogy Melléthei-Barna Márton visszamondta a jelöltséget, miután támadások érték amiatt, hogy Magyar Péter sógoraként kaphat pozíciót a kormányban.

