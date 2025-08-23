1p
Közélet Magyar Péter

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

mfor.hu

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

Teljes a káosz a kormányzati kommunikációban. Korábban azt mondták, hogy nyaralni megy Orbán Viktor. Tegnap, amikor kiderült, hogy a kormányzati oligarchák luxusrepülőjén érkezett egy luxushajóra, akkor már munkáról és győzelmi tervről kezdtek el hadoválni. Szegény győzelmi terv úgy járt, mint korábban az orbáni repülőrajt. Földbeállt, mielőtt beindult volna. Képmutatás, kivagyiság, oligarchák pénzén utazgató miniszterelnök. Pedig Lázár János luxusminiszter korábban világosan üzent a luxusminiszterelnöknek:

“Nekem személyesen teljes egészében elegem van a luxizásból, a repülőzésből, a jachtozásból és az egészből, amit néhány ember ebben az országban a megteremtett lehetőséggel csinál. A Fidesz nevében azt várjuk el, hogy ezt minél hamarabb hagyják abba, mert ezzel szégyent hoznak az egész közösségünkre”

Orbán Viktor láthatóan nem hallgatott Lázár Jánosra. Ahogy Lázár János sem saját magára…

- írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebookon. 

