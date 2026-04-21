Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Magyar Péter győzelme felborította az erőviszonyokat az RTL és a TV2 közt

Kollár Dóra
Így alakultak a 16. hét nézettségi adatai.

Kisebb módosítást eszközölt a hétköznapi programjában az RTL, ugyanis több hét után bizalmat szavazott A legjobb ajánlat adásainak, így most már a műtárgyvadász műsor nyitja a főműsoridős felállást. A héten a teljes lakosság körében átlagosan 368 ezren nézték, ez nagyjából megegyezik a későbbi műsorsávban a korábbi hetekben hozott teljesítménnyel, azaz az RTL nem lehet maradéktalanul elégedett az eredménnyel. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 179 ezer nézőt hozott 14 százalékos közönségarány mellett, ez szintén átlagosnak mondható.

A mérleg a TV2 extrémsportos ügyességi versenye, az Exatlon Hungary javára billent, amely nem gyengült az előző hetekhez képest: a teljes lakosság körében átlagosan 552 ezren nézték a két rivális csapat kalandjait, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 236 ezer nézőt és 18,2 százalékos közönségarányt hoztak az epizódok átlagosan. A kereskedelmi csatornák hétköznap esti szórakoztatóműsor harcát így egyértelműen a TV2 nyerte.

Megint taroltak a hírek

A 16 év után tényleges kormányváltást hozó választás utáni héten olvasóink sem lepődnek meg azon, hogy a hírműsorok taroltak – azaz a hét legjobbjaként ismételten az RTL Híradó örülhetett. A teljes lakosság körében a választás másnapján sugárzott, április 13-ai esti kiadás lett a legjobb, amely a választás utózengéivel, nemzetközi reakciókkal, valamint a Budapesten kitört, utcabál jellegű ünnepléssel foglalkozott, ezt 716 ezren nézték.

Míg a 18-59 évesek korcsoportjában a vasárnap esti RTL Híradót nézték a legtöbben, egyebek mellett azért, mert a hétvége folyamán vált hivatalossá a választás végeredménye, valamint Orbán Viktor bejelentette, hogy napokon belül újraindulhat a Barátság kőolajvezeték is. Ez 299 ezer nézőt érdekelt 27,9 százalékos közönségarány mellett. 

Végül a híradások közt említésre méltó, hogy a közmédia közvetítése Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról szintén felfért a top 50-es listára, ugyanis 218 ezren követték élőben.

A héten egy kiemelkedőbb nézettséget hozó sportesemény akadt, a magyar bajnoki keretében a Ferencváros Győrbe látogatott, ahol a hazai csapat aratott 1-0-ás győzelmet, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért folytatott csatában – mindezt 360 ezren látták a készülékek előtt.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL-en szokás szerint A mi kis falunk új része nyitotta a programot, ez 561 ezer nézőt hozott, míg a műsorsáv második felében bemutatkozott a visszatérő Friderikusz Show, amely 510 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, azaz a csatorna elégedett lehet. A TV2 szombaton A pogány Madonna filmet küldte csatába, ez 291 ezer főt ért el.

Vasárnap az RTL-en új évaddal jelentkezett A renitens, a saját gyártású sorozat 476 ezer nézőt vonzott, míg a TV2 által párhuzamosan adott Kincsvadászok – VIP 535 ezer nézőt érdekelt, így itt a TV2 örülhetett a napi végeredménynek.

Így alakult a heti végeredmény

A híradások iránti nagy érdeklődés az RTL malmára hajtja a vizet, ez pedig hosszú idő után először elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megfordítsa az állást a csatornák harcában. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában az RTL 16,6 százalékos közönségarányt ért el, szemben a TV2 15,2 százalékával.

Megvan az egyezség a parlamenti bizottságokról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal.

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket.

Állítólag megvan a Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője

Az Index információi szerint Császár Dániel lehet a Tisza által ígért vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, aki jogászként korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, majd az üzleti életben és Magyar Péter környezetében is feltűnt. Arról is értesült a lap, hogy a legnagyobb eséllyel Kövesdy Attila lesz az új Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. 

Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő rendőrségi nyomozást a Legfőbb Ügyészség

Friss fejlemény az MNB-s nyomozásban, Magyar Péter szerint „eső után köpönyeg”

A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.

Nagyot lép előre az új magyar Országgyűlés egy fontos mutatóban Európában

A korábbi 14 százalékról 25-re ugrik a nők aránya, de még így is az európai átlag alatt marad. 

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Országgyűlésről

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.  

Összeállt az új miniszterek névsora

Részben összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

