Magyar Péter győzelme felborította az erőviszonyokat az RTL és a TV2 közt

Kisebb módosítást eszközölt a hétköznapi programjában az RTL, ugyanis több hét után bizalmat szavazott A legjobb ajánlat adásainak, így most már a műtárgyvadász műsor nyitja a főműsoridős felállást. A héten a teljes lakosság körében átlagosan 368 ezren nézték, ez nagyjából megegyezik a későbbi műsorsávban a korábbi hetekben hozott teljesítménnyel, azaz az RTL nem lehet maradéktalanul elégedett az eredménnyel. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 179 ezer nézőt hozott 14 százalékos közönségarány mellett, ez szintén átlagosnak mondható.

A mérleg a TV2 extrémsportos ügyességi versenye, az Exatlon Hungary javára billent, amely nem gyengült az előző hetekhez képest: a teljes lakosság körében átlagosan 552 ezren nézték a két rivális csapat kalandjait, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 236 ezer nézőt és 18,2 százalékos közönségarányt hoztak az epizódok átlagosan. A kereskedelmi csatornák hétköznap esti szórakoztatóműsor harcát így egyértelműen a TV2 nyerte.

A választások óta szárnyal az RTL Híradó

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Megint taroltak a hírek

A 16 év után tényleges kormányváltást hozó választás utáni héten olvasóink sem lepődnek meg azon, hogy a hírműsorok taroltak – azaz a hét legjobbjaként ismételten az RTL Híradó örülhetett. A teljes lakosság körében a választás másnapján sugárzott, április 13-ai esti kiadás lett a legjobb, amely a választás utózengéivel, nemzetközi reakciókkal, valamint a Budapesten kitört, utcabál jellegű ünnepléssel foglalkozott, ezt 716 ezren nézték.

Míg a 18-59 évesek korcsoportjában a vasárnap esti RTL Híradót nézték a legtöbben, egyebek mellett azért, mert a hétvége folyamán vált hivatalossá a választás végeredménye, valamint Orbán Viktor bejelentette, hogy napokon belül újraindulhat a Barátság kőolajvezeték is. Ez 299 ezer nézőt érdekelt 27,9 százalékos közönségarány mellett.

Végül a híradások közt említésre méltó, hogy a közmédia közvetítése Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatójáról szintén felfért a top 50-es listára, ugyanis 218 ezren követték élőben.

A héten egy kiemelkedőbb nézettséget hozó sportesemény akadt, a magyar bajnoki keretében a Ferencváros Győrbe látogatott, ahol a hazai csapat aratott 1-0-ás győzelmet, ezzel lépéselőnybe került a bajnoki címért folytatott csatában – mindezt 360 ezren látták a készülékek előtt.

Mi történt a hétvégén?

Szombaton az RTL-en szokás szerint A mi kis falunk új része nyitotta a programot, ez 561 ezer nézőt hozott, míg a műsorsáv második felében bemutatkozott a visszatérő Friderikusz Show, amely 510 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében, azaz a csatorna elégedett lehet. A TV2 szombaton A pogány Madonna filmet küldte csatába, ez 291 ezer főt ért el.

Vasárnap az RTL-en új évaddal jelentkezett A renitens, a saját gyártású sorozat 476 ezer nézőt vonzott, míg a TV2 által párhuzamosan adott Kincsvadászok – VIP 535 ezer nézőt érdekelt, így itt a TV2 örülhetett a napi végeredménynek.

Így alakult a heti végeredmény

A híradások iránti nagy érdeklődés az RTL malmára hajtja a vizet, ez pedig hosszú idő után először elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy megfordítsa az állást a csatornák harcában. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában az RTL 16,6 százalékos közönségarányt ért el, szemben a TV2 15,2 százalékával.