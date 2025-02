Magyar Péter: „Ha lúd, legyen kövér”

Szánalmas politikai manőverek helyett adjuk meg a lehetőséget az embereknek, hogy megláthassák, hogy kik is azok az ön környezetében, akik valóban tőzsdei bennfentes kereskedést követtek el, vagy csak szimplán lenyúlták a fél országot. Áll az alku miniszterelnök úr? Vagy megint elfut a bátor utcai harcos?

És ne a semmit nem érő vagyonnyilatkozatokkal bíbelődjünk, hanem legyen nyilvános minden politikus adóbevallása is 5 évre visszamenően!

De ha már lúd, legyen kövér. Ne legyen gyáva, fogadja el a TISZA javaslatát! 20 évre visszamenőleg induljon vagyonosodási vizsgálat a közhivatalt betöltő politikusok és közeli családtagjaik ellen. Nézzük meg hova jutott 20 év alatt az ön családja és az enyém. És azt is, hogy miből.

„Orbán Viktor a saját családjának elképesztő gazdagodásáról kívánja elterelni a figyelmet. Ezért egészen megmosolyogtató módon, most azt javasolja, hogy az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatát alakítsuk át” – kezdi Facebook-posztját Magyar Péter.

