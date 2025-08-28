Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

A 15-20 milliárdos hatvanpusztai uradalmi birtokot Orbán Viktor és felesége építtette. A miniszterelnök felesége, Lévai Anikó törette fel a szerinte nem megfelelő árnyalatú milliós márványlapokat a több száz négyzetméteres nappaliban. Ő bontatta vissza az elsőre szerinte túl kicsire sikerült pálmaházat. Ő adta az utasításokat a veteményes kertek és gyümölcsfák elhelyezésénél és ő rendelte a 30 milliós előnevelt fákat is. Hatvanpuszta az orbáni korrupció, a pökhendiség, a kivagyiság és a gigantománia szimbóluma lett.
Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett Putyint megszégyenítő dácsát, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre, ahol több százezer gyermek asztalára nem jut egészséges élelmiszer.
- posztolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.
A Telex cikke szerint szerda reggel tette közzé
Medencéket és kandallós ebédlőt is filmezett.
Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt
Medencéket és kandallós ebédlőt is filmezett.
A szakember név nélkül mondta el a lapnak Hadházy videója alapján, hogy egy ilyen kert megépítése már önmagában biztosan több százmillió forintos tétel.