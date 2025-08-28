Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

A 15-20 milliárdos hatvanpusztai uradalmi birtokot Orbán Viktor és felesége építtette. A miniszterelnök felesége, Lévai Anikó törette fel a szerinte nem megfelelő árnyalatú milliós márványlapokat a több száz négyzetméteres nappaliban. Ő bontatta vissza az elsőre szerinte túl kicsire sikerült pálmaházat. Ő adta az utasításokat a veteményes kertek és gyümölcsfák elhelyezésénél és ő rendelte a 30 milliós előnevelt fákat is. Hatvanpuszta az orbáni korrupció, a pökhendiség, a kivagyiság és a gigantománia szimbóluma lett. Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett Putyint megszégyenítő dácsát, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre, ahol több százezer gyermek asztalára nem jut egészséges élelmiszer.

- posztolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A Telex cikke szerint szerda reggel tette közzé Kapcsolódó cikk Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt Medencéket és kandallós ebédlőt is filmezett. Ákos országgyűlési képviselő az Orbán Viktor apjához köthető hatvanpusztai birtokról készült videóját. A képviselő elmondása szerint probléma nélkül jutott be a területre, ami a tulajdonos Orbán Győző, és a fia, a miniszterelnök szerint is csak egy gazdaság, nem luxuskastély, ahogy azt sokan, köztük Hadházy is állítják. A képviselő szerdán posztolt felvételén ugyan lehet látni pár traktort, de leginkább csak egy gyönyörűen parkosított, fás-virágos udvart, amin van két medence is.

A szakember név nélkül mondta el a lapnak Hadházy videója alapján, hogy egy ilyen kert megépítése már önmagában biztosan több százmillió forintos tétel.