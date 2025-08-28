2p
Közélet

Magyar Péter: Hatvanpuszta az orbáni korrupció szimbóluma lett

mfor.hu

Csak a kert félmilliárd forintba kerülhetett.

A 15-20 milliárdos hatvanpusztai uradalmi birtokot Orbán Viktor és felesége építtette. A miniszterelnök felesége, Lévai Anikó törette fel a szerinte nem megfelelő árnyalatú milliós márványlapokat a több száz négyzetméteres nappaliban. Ő bontatta vissza az elsőre szerinte túl kicsire sikerült pálmaházat. Ő adta az utasításokat a veteményes kertek és gyümölcsfák elhelyezésénél és ő rendelte a 30 milliós előnevelt fákat is. Hatvanpuszta az orbáni korrupció, a pökhendiség, a kivagyiság és a gigantománia szimbóluma lett.

Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett Putyint megszégyenítő dácsát, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre, ahol több százezer gyermek asztalára nem jut egészséges élelmiszer.

- posztolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

A Telex cikke szerint szerda reggel tette közzé

Kapcsolódó cikk
Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Medencéket és kandallós ebédlőt is filmezett.

" target="_blank">Hadházy Ákos országgyűlési képviselő az Orbán Viktor apjához köthető hatvanpusztai birtokról készült videóját. A képviselő elmondása szerint probléma nélkül jutott be a területre, ami a tulajdonos Orbán Győző, és a fia, a miniszterelnök szerint is csak egy gazdaság, nem luxuskastély, ahogy azt sokan, köztük Hadházy is állítják. A képviselő szerdán posztolt felvételén ugyan lehet látni pár traktort, de leginkább csak egy gyönyörűen parkosított, fás-virágos udvart, amin van két medence is.

A szakember név nélkül mondta el a lapnak Hadházy videója alapján, hogy egy ilyen kert megépítése már önmagában biztosan több százmillió forintos tétel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vészesen fogy az idő: újból bajban lesz Budapest?

Vészesen fogy az idő: újból bajban lesz Budapest?

Hamarosan lejár a jogvédelem.

Magyar Péterbe és Hadházy Ákosba is beleszállt Pintér Sándor államtitkára

Magyar Péterbe és Hadházy Ákosba is beleszállt Pintér Sándor államtitkára

Takács Péternek a szerda reggeli Harcosok Órájában volt egy-két rossz szava számos ellenzéki politikusról.

Van ellenzéki vezető, aki igenis bevállalná a háromkulcsos SZJA-t

Van ellenzéki vezető, aki igenis bevállalná a háromkulcsos SZJA-t

11,5, 13,5 és 22,5 százalékos kulcsokat javasol Vona Gábor.

„Nem jön ki a matek” – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

„Nem jön ki a matek” – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

A Tisza elnöke arra szólítja fel Orbán Győzőt, hogy hozza nyilvánosságra a Hatvanpusztára vonatkozó dokumentumokat.

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Ezt látta Hadházy Ákos Hatvanpusztán az autós üldözés előtt

Mezőgazdasági tevékenységre utaló jeleket nem, gyerekmedencét viszont látott a képviselő.

Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

Aggódhat Magyar Péter? Simán nyerne a Fidesz egy új kutatás szerint

Mért egyet a kormány kedvenc kutatóintézete, a Fidesz szerintük növelte az előnyét a nyáron.

Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

Valami nagyon furcsa dolog történik Lázár János volt cégével

A NAV nem lépett.

Pilatus PC-12 repülőgép

Ennyi egy nem fapados magánrepülés Budapestről Brač szigetére

Közel 4,6 millió forintba kerülne négy embernek Budapestről a horvátországi Brač szigetére utazni egy Pilatus PC-12 típusú magángéppel – derül ki a 444 cikkéből, amely árajánlatot kért az Orbán Viktor és stábja által is használt repülőtípusra egy francia cégtől.

Egészen váratlan helyről verték az RTL-t és a TV2-t – erre nem számítottak

Egészen váratlan helyről verték az RTL-t és a TV2-t – erre nem számítottak

Hoppon maradtak a kereskedelmi csatornák.

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad orosz ügyben

A Sándor-palota biztonsági garanciákat ad „orosz” ügyben

A Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága közleményt bocsátott ki „az államfő Facebook-oldalán megjelent, majd később módosított poszt ügyében lefolytatott vizsgálat következményeiről”

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168