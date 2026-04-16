Magyar Péter Hernádi Zsolttal egyeztet

„Ma fogadom Hernádi Zsoltot. Tájékoztatást kérek tőle hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán. Elvárom, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek” – írta a leendő miniszterelnök a közösségi oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, a Mol az április 10-ei közgyűlésén 241 milliárd forintos osztalék kifizetéséről döntött a 2025-ös üzleti éve után. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a Mol 10 százalékos tulajdonosa, a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány a tulajdonában lévő 81 942 946 darab részvény után nagyjából 24,58 milliárd forintot kap osztalék formájában.

Néhány nappal korábban egyébként Magyar Péter arra a kérdésre, hogy Magyarország kiadja-e Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját Horvátországnak, Magyar Péter azt felelte: az INA-Mol „barátság eléggé hosszú sztori”. Tudomása szerint a Mol nem kapta meg a nemzetközi bíróság által neki megítélt kártérítéseket. Azt is mondta: úgy tudja, nem véletlenül nem adták ki a magyar bíróságok Hernádi Zsoltot, ugyanis úgy ítélték meg, nem mindenben volt biztosított az objektív igazságszolgáltatás.