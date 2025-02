Magyar Péter a honvédelmi miniszter lemondását követeli

„Tegnap ország-világ előtt kiderült, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit is sértve, össze-vissza hazudozott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök 2022-es ukrajnai kiküldetéséről” — érvel a politikus a miniszter lemondása mellett Facebook bejegyzésében.

„A kaszinóminiszter azt állította, hogy Ruszin-Szendi altábornagy engedély nélkül utazott 2022-ben az ukrán frontra és ”mandátum nélkül" tárgyalt ukrán vezetőkkel. Ehhez képest a valóság az, hogy a volt vezérkari főnök a miniszterelnök tudtával és engedélyével utazott a frontra, hogy első kézből szerezzen információkat az orosz-ukrán konfliktusról. Az ukrajnai misszión szerzett tapasztalatairól a volt vezérkari főnök jelentésben tájékoztatta Orbán Viktort.

Ha igaz lenne a kaszinóminiszter egyetlen szava is, akkor Ruszin-Szendi Romuluszt azonnal eltávolították volna a pozíciójából és hadbíróság elé állították volna, ehhez képest még majd egy évig vezérkari főnök maradt” — folytatja érvelését Magyar.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek mennie kéne?

Fotó: MTI/Mészáros János

Gyomorforgató

„Különösen gyomorforgató továbbá, hogy a miniszter azzal is vádolja a volt vezérkari főnököt, hogy anyagi okokból csatlakozott a TISZA-hoz. Egy olyan ember vádolja a ma is szerény körülmények között élő, a TISZA-t mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítő altábornagyot, aki a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének köszönhetően tízmilliárdos vagyont harácsolt össze, gyárakkal, kaszinókkal és most épp egy másfél milliárdos balatoni birtokkal gazdagodva” — írja.