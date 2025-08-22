1p
Közélet Horvátország Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt

mfor.hu

Az ellenzék vezérének bejegyzése szerint Ungár Anna cégének gépe éppen arra szigetre szállt le, ahol a miniszterelnök hajóra szállt.

„Tegnap délután érkezett ez a luxusgép Brac szigetére, ahol Orbán Viktor vízre szállt. A gép Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna Schmidt Mária oligarcha lánya és egyben Ungár Péter testvére” – írta Orbán Viktor nyaralásáról Magyar Péter Facebook bejegyzésében péntek délután.

A Tisza Párt vezetője hozzátette: „Orbán korábban az ő tengerparti villájukban nyaralt…akkor most nem fapadossal volt az utazás?”

Pénteken korábban a Tisza Párt elnöke fotókat osztott meg arról, hogy a miniszterelnök egy Hot Stuff nevű vitorlás fedélzetén látható, mellette sajtótanácsadója, Kaminski Fanni és állítása szerint ott volt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is.

A Schmidt-Ungár család cége az egyébként, amelytől a kormány a földművelésügyi tárca jelenlegi épületét bérli, mindeddig 10 milliárdot fizetve nekik – írja a HVG.

 

Tengeri vitorláson nyaraló Orbán Viktor képeket posztolt a Tisza Párt vezére. Korábban a miniszterelnök kijelentette: „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.” Most tehát nincs, vonhatjuk le a következtetést.

