Magyar Péter ígért egy erőset – hány politikus aggódhat a vagyonosodása miatt?

„Ha a politikusok nem tudnak elszámolni a tényleges gazdagodásuk forrásával, akkor a különbözetet adóhiányként be fogják fizetni az államkasszába. Ha nem fizetik be, akkor a végrehajtók behajtják rajtuk”

A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer a magyar emberek arcul köpése Magyar Péter szerint, aki megígérte: ha hatalomra kerül, teljesen új vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be és húsz évre visszamenőleg, minden magas rangú politikust és családtagjaikat vagyonosodási vizsgálatnak vetnek alá.

A miniszterelnök elfelejtett beszámolni a családjához köthető ezer milliárdokról, a svájci, szingapúri és dél-amerikai számlákról és a csádi kalandról – legalábbis Magyar Péter szerint. A Tisza párt elnöke így kommentálta Orbán Viktor vagyonnyilatkozatát, amelyről mi is beszámoltunk:

