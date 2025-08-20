Magyar Péter: meghirdetjük a tízpontos Szent István Programot

3p
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke augusztus 20-án Pannonhalmán beszél. Cikkünk folyamatosan frissül.

Magyar Péter augusztus 20-án Pannonhalmán várta az érdeklődőket, ugyanis ünnepi beszédet tart.

Előtte Tar Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beszélt arról, hogy a 2026-os választások után a Tisza Párt elindítja az úgynevezett megbékélési programját. 

A Tisza Párt elnöke délben kezdődött beszédében elöljáróban kijelentete: az apátságnál az új kenyér illata összefonódik az államalapítás gondolatával. Szent István államalapítása mind a mai napig érvényes, a magyarság nem maradhat meg másként, csak ha működni tud. A Szent Istváni parancs belénk ivódott: maradj Európa része! 

Többek között oktatásunk a középmezőnyben ragadt, az egészségünk törékeny, az aszály egyre nagyobb – a hatalom mindezek ellenére saját magát szolgálja. 

Mindenkit megszólítok – tanárt, polgármester, mesterembert, mindenkit – mondja Magyar Péter.

Ma meghirdetjük a Szent István Programot egy nemzedéknyi időre.


Fotó: Facebook/Magyar Péter

Tíz pontunk a következő:

1. 2035-ig megállítjuk a népsségfogyást, újra 10 millió lesz a magyarok száma

2. 2035-ig legalább 80 évre emeljük a születéskor várható élettartamot Magyarországon

3. 2030-ig megállítjuk a tömeges elvándorlást, elindítjuk a Vár a hazád programot

4. Tíz falunként 1 milliárd forint közösségi keretet ad a Tisza kormány majd

5. 2035-ig minden régióban épül egy 21. századi szuperkórház

6. 2035-ig az oktatásban visszakerülünk Közép-Európa élére

7. 2040-ig megduplázzuk a megújuló energia arányát, 2035-ig megszüntetjük az orosz energiafüggőséget

8. Azonnal kezeljük a kritikus aszályhelyzetet

9. 2030-ra a levegőszennyezést az év 95 százalékában az egészségügyi határérték alá szorítjuk

10. Visszaadjuk az önkormányzatok szabadságát, függetlenségét, hatásköreit

Ez nem egy kívánságlista, hanem munkaterv, aminek a megvalósulását transzparensen lehet majd követni – tette hozzá Magyar.

Aki Magyarországon kormányoz, az nem uralkodhat a népen. A kényes kérdésekre egyértelmű válaszokat kell adni. A kultúra megosztása méltatlanság. A közvagyon elherdálása bűntett – beszélt a politikáról is. 

A magyar munka megbecsülését vissza fogjuk adni és működő Magyarországot fogunk megteremteni. Törvény. Rend. Hit. Európa – ezek Szent István egykorai szavai, ezt kell szem előtt tartani. Ígéretet teszünk, hogy a program végrehajtása közben senki nem marad az út szélén. De szabadság nélkül a rend hazug. 

Magyar többször beszélt Pannonhalma jelentőségéről és történelméről is.

Aki ma kormányoz, egyszer átadja a helyét, de kérdés, mit hagy maga után: rendet vagy káoszt. Ha ma vetünk bátorságot, holnap szabadságot arathatunk - jelentette ki és zárta beszédét Magyar Péter.

 

