Magyar Péter is megszólalt Karácsony Gergely kihallgatásáról

az sem lenne probléma, ha az általam tavaly nyáron és ősszel tett feljelentések ügyében is kihallgatnák végre az elkövetőket.

nem tisztem és valószínűleg nem is igényli főpolgármester úr, hogy megvédjem, de tisztelettel jelzem, hogy a magyar emberek azt várják el, hogy a valódi bűncselekmények esetén, például a Magyar Nemzeti Bank kirablása ügyében legyenek ilyen aktívak a nyomozó hatóságok és haladéktalanul vegyék őrizetbe a mintegy 650 milliárd forint közpénzt elsíboló bűnözőket.

Ahogy arról cikkünkben is írtunk, a Pride szervezése kapcsán gyanúsítottként hallgatnák ki Karácsony Gergelyt:

