Magyar Péter: „Jön a magyar New Deal”

Magyar Péter bevezetőjében arról beszélt, hogy másfél évvel ezelőtt az élete egy része összeomlott.

Bezártam olyan kapukat magam mögött, amik hamis biztonságot jelentettek. Én is buborékban éltem – mondta, hozzátéve, hogy tavaly ezt a falat lebontotta a Partizán stúdiójában.

Magyar Péter azt mondta, az elmúlt másfél évben több tízezer emberrel találkozott, és sokan elmesélték a saját történetüket. Ezek a történetek engem is formáltak, mert ha sokan mondanak valamit, az már nem panasz, hanem maga a valóság. Aki pedig ezekre figyel, az nem tud ugyanaz ember maradni, mondta.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a válsághelyzet miatt a választások után azonnal cselekedni kell. Fel is sorolta a teendőket:

A Tisza azonnal hazahozza az uniós pénzeket.

Nekiállnak az egészségügy átalakításának.

Gyógyszer- és élelmiszerárak csökkentése az áfa csökkentésével

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát

Elkezdik életbe léptetni az Út a működő Magyarország felé program egyes pontjait is, amelynek az elemeit a következő időszakban fogják nyilvánosságra hozni, és ezekről az országjárások során a lakosság véleményét is megkérdezik majd.

Magyar Péter a Tisza Párt nagykanizsai, második kongresszusán utolsóként szólalt fel

Fotó: Facebook

„Nem azt ígérjük, hogy minden könnyű és kockázatmentes lesz, de ez az egyetlen út, amely kifelé vezet minket abból, ahova az utóbbi 20 évben kerültünk” - jelentette ki a pártelnök.

Magyar úgy látja, az, hogy Orbán Viktor és Lázár János keresi az okait annak, hogy miért vesztették el a szavazók bizalmát, az nem fejlődés, hanem visszafejlődés. Odaszúrt azért az általa óellenzéknek nevezett politikusoknak is, akik szerinte még most is vígan élnének a pártpolitikának nevezett langyos kacsaúsztatóban.

A Tisza sok millió magyar emberrel együtt előre szeretne jutni, és nem az a kérdés, hogy ki miről mit gondol pontosan, hogy együtt találják meg azt, hogy merre van a kiút. Nem Peti, Jóska, Tercsi, Fercsi, vagy éppen Klára kell, hanem egy új út – jelentette ki.

Ha újra működővé kell tenni az országot, akkor minden irányt kell ötvözni a Tiszában. Nincs jobb, nincs bal, csak magyar, és köszönet jár azoknak a politikusoknak, akiknek a haza előbbre van a saját politikai ambícióinál.

„Nem állhatunk meg, jövő áprilisig újra körbe járjuk az országot, kezdve a jövő héten” – mondta Magyar, hozzátéve, hogy fognak még hibázni a jövőben, hiszen emberek, nem pártkatonák. Ők azonban egy másik Magyarországban hisznek. Hozzátette, olyan emberekkel haladnak kéz a kézben, akik még csak most tanulják a politikát, de lelkesek.

Jön a magyar New Deal

Ennek középpontjában a magyar emberek állnak majd – jelentette ki Magyar. Ennek első pontja a lakhatási problémák megoldása a fiatalok és az idősek számára egyaránt fontos, ezért elindítják a rendszerváltás utáni legnagyobb bérlakás-programot, amelynek két lába lesz: az egyik a szegények számára az állam segítségével, a másik pedig a privátszektor ösztönzése egy megfizethető privát bérlakás-program megvalósítására. A Tisza New Dealjének második pontja a vasút rendbetétele – ez azért is aktuális, mert a ma van a vasutasok napja. Lassú, klíma nélküli vonatok, lerobbant állomások – ez nem technikai probléma. A vasutat nem szétverni, hanem fejleszteni kell – mondta Magyar. Rengeteg magyar ember, köztük többszázezer rezsiszegénységben, a házak nincsenek megfelelően szigetelve. Ezért a hazahozott uniós pénzek jelentős részéből 2026. júniusától elindul a Tisza országos, családi energetikai programja: szigetelés, napelem, energiatakarékos berendezések, okosberendezések. Új digitális és tudásalapú országot építenek, többek között az oktatás reformjával, és a tehetséges magyarok hazahozásával – ez a Tisza New Dealjének negyedik pontja.

Segítség a devizahiteleseknek

Magyar azt mondta, van egy réteg az országban, akik rendszerszinten, mindenüket elvesztették, ők a devizahitelesek, sok százezer magyar család, akik hallgattak a politikára és a bankokra. Ez nem a személyes felelősség letagadása, de ezeknek az embereknek a sorsában a rendszernek letagadhatatlan felelőssége van.

A Tisza ezért kijelenti, hogy a Tisza kormány első napján felfüggesztik az összes kilakoltatást. Elindítják a végrehajtói maffia felszámolását, az egész szektort államosítják. Közös egyeztetést kezdenek a devizahitelesekkel, a szervezeteikkel és a bankokkal. A Tisza kormány haladéktalanul kompenzációs programot fog indítani, és megteremtik a lehetőségét, hogy a devizakárosultak 2030-ig havi maximum százezer forintos visszatérítést kapjanak.

És most jöjjenek a számok! – Ebből lesz pénz

Az ellopott közvagyon visszaszerzése, még akkor is, ha Amerikáig iszkolnak vele A Tisza hazahozza a Magyarországnak járó uniós forrásokat – 8000 milliárd forintot Felszámolják a propagandát szolgáló intézményeket és a propaganda állami támogatását – 500-1000 milliárd A közbeszerzések tisztaságával, és a bújtatott vállalati támogatások leépítésével akár 1600 milliárd forintot is spórolhatnak A gazdaságpolitika helyreállításával és kiszámítható pénzpolitikával olcsóbbá válik a költségvetés, ezzel akár 1200 milliárdot is lehet sprórolni Megadóztatják az 5 milliárd forint feletti vagyonokat Ha a felső 1 százalék helyett a középosztály gazdagodik, akkor a fogyasztás növekedésével 400 milliárd forint extrabevételhez is juthat a költségvetés A beruházási kedv növelése – 3 százalékos emelkedés már 2400 milliárd forintos bevételnövekedést jelenthet – sorolta Magyar, miből tervezik az országot újraindítani.

Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

A leendő Tisza-kormány felállítása után létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatalt. Ennek feladata az elmúlt 20 év során elkövetett visszaélések és korrupciós ügyek kivizsgálása, és az ellopott közvagyon visszaszerzése és az állami koncessziós szerződések átvizsgálása lesz.

Az MCC-t és a közalapítványokba kiszervezett vagyont is vizsgálni fogják, és átnézik a Covid alatt beszerzett vakcinák, tesztek és lélegeztetőgépek ügyét is.

Kommunikációs megrendelések, az uniós pénzek felhasználása, az energetikai beruházások, köztük a Paks II. projekt is nagyító alá kerül a hivatal működésével, de ellenőrizni fogják a taopénzek felhasználását is.

MNB-botrány

A világ valaha volt legnagyobb bankrablását, a Magyar Nemzeti Bank működését is vizsgálni fogják. A hivatal élére makulátlan embert jelölnek majd, aki a legszigorúbb összeférhetetlenségi vizsgálaton átmegy majd, és szuper jogosultságokat kap majd a minél gyorsabb és hatékonyabb vizsgálat érdekében.

A hivatal a közszolgákat is megkeres majd, de csak tanúként, mert továbbra is szükség lesz majd a munkájukra.

Beszéde végén Magyar azt mondta, a Tisza útja nem a gyűlölet, hanem a remény útja, egy valóban közös út, ahol újra közösen kimondhatjuk azt a szót, hogy hazaszeretet. Ehhez azonban mindenkire szükség lesz, mert ez a haza csak úgy fog működni. Ma egy rendszerváltás zajlik, gyertek velünk, fogalmazott, hozzátéve, hogy az ország nem várhat tovább, ez a haza élni akar.