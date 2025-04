Magyar Péter kampányzárásként is a kormány leváltását ígérte

Magyar Péter Pécsen is azt ígérte a tömegnek, hogy leváltják a kormányt. Kijelentette: a 2026-os választást meg fogják nyerni; nem kicsit, nagyon, és a vétkesek nem fogják megúszni a felelősségre vonást — számol be az eseményről az ATV.

A Nemzet Hangja szavazáshoz kapcsolódó országjárást szombaton Pécsett fejezte be a Tisza Párt vezetője.

