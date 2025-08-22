Magyar Péter képpel bizonyítja nincs baj

„Miközben 3 millió honfitársunk a létminimum alatt tengődik, miközben több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer, aközben a hatvanpusztai uradalmi birtok ura a kéthetes indiai luxusutazás után most épp a festői adriai szigeteket járja körbe” – írja pénteki Facebook posztjában Magyar Péter.

A vendéghivogató Lady Mrd jacht

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Orbán Viktor összeszedi magát

A miniszterelnök az esztergomi MCC Feszten többek között az alábbiakat mondta: „én minden nyáron elmegyek Horvátországba. Van egy olyan meggyőződésem, lehet, hogy ez nem mindannyiunkra igaz, de azt hiszem, szinte minden magyarra, hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van. Tehát valahogy a végtelenség, a kiszabadulás, valahogy nekem legalábbis erre szükségem van. Arról nem beszélve, hogy ott fölülök a kis vitorlásra, és viszontlátásra, majd találkozunk két hét múlva. Ez az utolsó lehetőség minden nyáron a számomra, hogy összeszedjem magam...” – idézi a 444.

Háborús vészhelyzet

„Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány. Matrózként vele tartott a milliárdos gyűlöletpropaganda hercegnője, Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni és az oroszok fehérzászlós tábornoka, Orbán Balázs is” – teszi hozzá Magyar Péter.

A Tisza Párt vezetője egy újabb posztban további részleteket oszt meg:

„Egyre érdekesebb a háborús veszélyhelyzetbe luxizó Orbán Viktor nyaralása. A reggeli vízre szállós képek Brac szigetén készültek. És vajon melyik luxusjacht állt szinte pontosan a felcsúti hajóskapitány hajója mellett? Csak nem Szíjj László Lady Mrd nevű sokmilliárdos luxusjachtja? De igen. Vajon a nyílt vízen már átszálltak a királyi hajóra, amin anno Szijjártó Péter is pihent?”