Magyar Péter kérdéssel fordult Orbán Viktorhoz

„A városnak ebből nem lesz bevétele, de cserébe lesz szolidaritási adó”, amelyet szerinte azért szednek be az önkormányzatoktól, mert „üres a kassza, nincs EU-s pénz, amit ellophatnak”. Magyar ismét megígérte, hogy egy jövő évi választási győzelem esetén hazahozzák az EU-s forrásokat, csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, és nyolc évben maximalizálják a miniszterelnöki megbízatást.

Az egyik szónok a pártelnök mellett Bódis Kriszta dokumentumfilmes, a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásával, felzárkóztatásával és integrációjával foglalkozó Van Helyed Alapítvány vezetője volt, aki a napokban a kormányoldalól támadtak azért, mert csatlakozott a Tisza Párthoz. Bódis szerint karaktergyilkosság áldozata, amit különösnek tart, mert több politikai oldallal dolgozott már együtt, köztük az Orbán-kormánnyal is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!