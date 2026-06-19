Magyar Péter kezdeményezésére megváltozott az Ukrajnáról szóló közös uniós nyilatkozat

4 órás intenzív vita után tudtuk lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Az állam- és kormányfői csúcs záródokumentumába Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Valamint Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel” – írta Magyar Péter a Facebookon a Magyar Hang szerint.

A miniszterelnök szerint ez komoly eredmény, hiszen „másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat”. – A bejegyzést azzal a gondolattal zárta, hogy „így is lehet, ha valaki nemcsak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni”. Magyar Péter az első brüsszeli útja során jelezte, hogy elődjétől eltérő, konstruktív tárgyalási stílust kíván folytatni, elkerülve az indokolatlan vétókat és az olyan helyzeteket, mint amikor Orbán Viktornak a szavazás idejére el kellett hagynia a termet.

Ukrajna gyorsított csatlakozására egyébként nincs valódi politikai esély, az ukránok azt akarták elérni, hogy az első megnyitott tárgyalási klaszter (a tárgyalási dossziék tematikus csoportja) mellett a maradék ötöt is megnyissák, így gyorsabban haladhasson a rendes csatlakozási tárgyalás – írja a 24.hu. Ez a szövegben végül nem szerepel, csak annyi, hogy a tanács várja, hogy a többi klasztert is megnyithassák, és az érdemalapú bővítést támogatja.