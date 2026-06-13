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Magyar Péter kirúgta a titkosszolgálati vezetőket

mfor.hu

A miniszterelnök szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját.

Ez a péntek este megjelent Magyar Közlönyből derül ki. Ez alapján megszűnt a kinevezése Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának, Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának, Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának és Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

Az a közlönyből nem derül ki, hogy Magyar Péter kit nevez ki a titkosszolgálati vezetők helyére.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró Facebook oldalán korábban azt írta, hogy a titkosszolgálatok új stratégiai felügyelője Buda Péter lesz.

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