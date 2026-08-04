Magyar Péter közbeszólt, a közmédia pedig visszafújt két kinevezést

Közleménnyel jelentkezett a Duna Médiaszolgáltató Zrt. sajtóirodája. Ez alapján:
„Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége.”
A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel – írta a társaság.
Magyar Péter két szava után
Az MTI azt írta az üggyel összuefüggésben, hogy a 24.hu szerint Hajdú korábban a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársa, Borsa Miklós pedig a Híradó újságírója volt 2014-ben, majd visszavonult.
Miután a Telex megírta a 24.hu-ra hivatkozva, hogy az új főszerkesztő és a műsorvezető hol dolgozott, Magyar Péter miniszterelnök csak annyit kommentelt a lap Facebook-oldalán: „nem hinném…”