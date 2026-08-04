Magyar Péter közbeszólt, a közmédia pedig visszafújt két kinevezést

Közleménnyel jelentkezett a Duna Médiaszolgáltató Zrt. sajtóirodája. Ez alapján:

„Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének: Hajdú Gábornak és Borsa Miklósnak megbízását visszavonta a közmédia vezetősége.”

A megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. A közmédia arra törekszik, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsen, ami a társadalmi igényeknek is megfelel – írta a társaság.

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Magyar Péter két szava után

Az MTI azt írta az üggyel összuefüggésben, hogy a 24.hu szerint Hajdú korábban a Mészáros-csoport kommunikációs munkatársa, Borsa Miklós pedig a Híradó újságírója volt 2014-ben, majd visszavonult.