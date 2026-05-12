Közélet Gyermekvédelem Női jogok, női egyenjogúság Kátai-Németh Vilmos

Magyar Péter leendő szociális és családügyi minisztere sem kímélte az előző kormányt

Kollár Dóra

Meghallgatta a Szociális Bizottság Kátai-Németh Vilmost.

„A Fidesz-kormány cinikus, lekezelő volt a fogyatékkal élőkkel, a szociális ágazattal, az esélyegyenlőséggel és a gyermekvédelem területén” – mondta Kátai-Németh Vilmos, a Tisza leendő szociális és családügyi minisztere a Szociális Bizottság keddi meghallgatásán, amelyet a Telex szemlézett.

A portál kiemelte, hogy a bizottsági ülésen a leendő miniszter mellett ültek a jövőbeni államtitkárok, köztük Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítvány alapítója. Mellette további három államtitkárt mutatott be a bizottság: köztük Dr. Tóth Kinga Dórát, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok intézetének igazgatóját, Bokor Adrienn ügyvédet, illetve Barna-Szabó Tímeát, aki Szabolcs-Szatmár Bereg megye 06-os választókerületben szerzett egyéni képviselőként Tisza-mandátumot.

A meghallgatáson kérdező hétfős Szociális Bizottság elnöke a KDNP-s Máthé Zsuzsa, a többi tag tiszás. A portál kiemelte, részt vett a leendő szociális és családügyi miniszter meghallgatásán Orbán Balázs, a Fidesz képviselője, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, illetve Zsigó Róbert, a bizottság jövőbeni elnöke – ők technikai okokból szavazni nem, csak hozzászólni tudtak.

A történelem első látássérült minisztere

A portál emlékeztetett, Kátai-Németh Vilmos a magyar történelem első látássérült minisztere, leendő minisztériuma felel az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is.

A meghallgatáson elmondta, 16 évesen veszítette el a látását retinasorvadás miatt, szavai szerint ez nehéz időszak volt az akadálymentesítés hiánya miatt. Arról is beszélt, hogy hogy élete során többször szembesült vele, milyen nehéz a látássérültek helyzete, ezért próbált azon segíteni, ahogy tudott. Pályáját gyógymasszőrként kezdte, majd ügyvéd lett. Az ország egyetlen vak fekete öves aikidomestere, Fehér Kard néven önvédelmi rendszert fejlesztett ki látássérülteknek. A Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselője Csepelen.

A Szőlő utcai ügy

A meghallgatás során szóba került a Szőlő utcai ügy. Ennek kapcsán Kátai-Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy az előző kormány a propagandájában azt harsogta, hogy védi a gyermekeket, miközben „pedofil rémeket” szabadított rájuk. A Bicskéről, a Szőlő utcáról beszélt, ahol szerinte az előző kormány megpróbált szőnyeg alá söpörni mindent. Külön megnevezte Juhász Péter Pált, „a pedofilok főrémét” is ráeresztette az intézetre a leendő miniszter szerint a Fidesz.

Kátai-Németh ígéretet tett arra, hogy átvilágítják és teljes körűen kivizsgálják ezeket az ügyeket, pszichológusokat és hatósági személyeket vonnak majd be. „Kivizsgálás, feltárás, felelősségrevonás, ez az első három lépés” – mondta. Utána széleskörű párbeszédet kezdenek a szakmával, hogy visszakapja a társadalmi megbecsültségét. A meghallgatáson a leendő miniszter elmondta, a gyerekeket ki kell zárni a kampányból.

Szociális háló átvilágítása, rászorulók támogatása

Miniszteri teendői között beszélt a peremvidékről élőkről, a télen megfagyókról, szavai szerint ők többet érdemelnek, ezért a szociális hálót át kell világítani. A leendő miniszter szerint a Fidesznek az idősgondozás is azt jelentette, hogy „tartották az időseket, mint a szekrényben a kabátot”.

A politikus emellett új szociális rendszert is ígért, a Tisza-kormány a tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek nyújtott hozzájárulást – mondta.

Szavai szerint jelenleg 3 millió magyar él a mélyszegénység kockázatával és 500 ezer gyermek mélyszegénységben, erősíteni kívánják az egyszülős családok támogatását és az idősgondozás intézményrendszerét is.

Nők szerepvállalása

A leendő miniszter kiemelte azt is, hogy a nők szerepvállalását erősíteni kívánják a politikai és a közéletben. „Soha ennyi képviselő nem ült még a parlamentben” – Kátai-Németh szerint ez az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód felé vezet. Emellett bejelentette, hogy

  • létrehozzák az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, aminek a feladata a jogsértések kivizsgálása lesz;
  • és Egyenlő Bánásmód és Gyermekvédelmi ombudsman is lesz;
  • valamint kezdeményeznek olyan jogszabályalkotásokat, amelyek a gyereket egyedül nevelő szülők helyzetét segítik.

Munkaerőpiac

Kátai-Németh elmondta, a Tisza megtiltja a harmadik országbeli vendégmunkások beáramlását is, hogy ne tudják kiszorítani a magyarokat a piacról. A leendő miniszter szerint a közmunkaprogram egyelőre kudarc, az a „ha nem ránk szavazol, nem kapsz munkát” elven működött. Szerinte ezt sem szabad hagyni, a magyar munkaerőért valóban ki kell állni. Kátai-Németh felidézte a gödi akkumulátorgyárat, szerinte ezeket a gyárakat, üzemeket ellenőrizni kell, amíg nem tartják be a szabályokat, addig nem lehet működési engedélyük. A munkajogi szabályok megváltoztatását is ígérte a leendő miniszter: annak érdekében, hogy azok a dolgozókat védjék.

Pengeváltás a kérdések során

A beszédekre adott reakciókat Orbán Balázs kezdte. Őt az érdekelte, hogy milyen statisztikából dolgoznak majd a szegénységet illetően, ha megkérdőjelezik a Fidesz által elért eredményeket, amit az EU adatai is alátámasztanak. A szociális rendszerről Orbán Balázs azt mondta, a Fidesz-kormány segély helyett a munkára fókuszált, majd arról kérdezte a leendő minisztert, hogy támogatni fogják-e a Nők 40 és a kétgyerekes anyák adómentességét – ha igen, milyen pénzből. Orbán Balázs végül genderérzékenyítésről kérdezett, vagyis arról, hogy azt végrehajtja-e a Tisza az EU nyomására. Zsigó Róbert szintén arról érdeklődött, hogy fenntartják-e a korábbi Fidesz-lépéseket. Kátai-Németh erre megerősítette: a Tisza megtartja a szerzett jogokat. Máthé Zsuzsa KDNP-s bizottsági elnök azt kérdezte, hogy megváltoztatható-e Kátai-Németh szerint a biológiai nem, erre a miniszter élesebben válaszolt, kijelentve:

„LMBTQ-znak, miközben soha senki nem hajtott nemátalakító műtéteket végre gyerekeken, melegshow-k sem voltak az iskolákban”

Szintén a kérdések során a leendő miniszter kijelentette, a Fidesz nem becsülte meg a nyugdíjasokat, sokan élnek az éhhalál szélén. Azt ígérte, hogy szerzett jogokat nem vesznek el, a szerzett kedvezmények rendszerét megvizsgálják, ezért félelemre semmi ok. Kiemelte:

„Szeretném jelezni, hogy a Tiszának ebben az évben volt programja, míg a Fidesz csak annyit ígért, hogy folytatják”.

