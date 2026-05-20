Magyar Péter lemondta egy fontos osztrák programját

A HVG az osztrák Die Presse cikkére hivatkozva arról ír, hogy Magyar Péter váratlanul lemondta részvételét az idén 30 éves Wachaui Európa-fórum csütörtöki programján, sűrű hazai teendőire hivatkozva. A lap szerint ez azt jelenti, hogy a bécsi tárgyalások után a tervezettnél előbb visszatér Magyarországra.

A fórumon ő lett volna a díszvendég, ám a programváltozás miatt így nem találkozik az Osztrák Gazdasági Kamara képviselőivel sem. Ausztriában Magyar Péter előbb leül Christian Stocker kancellárral, majd munkaebéden hallgatja meg a Magyarországon jelenlévő olyan vezető osztrák cégek vezetőit, mint a Spar, az Erste, a Raiffeisen, az Uniqa, az ÖBB Railcargo, valamint a Leier építőanyag-gyártó. Emellett fogadja Magyart Alexander Van der Bellen államfő is.