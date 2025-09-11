Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök reggeli posztjában megosztotta azt a levelet, amelyet Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) elnökétől kapott. Ebben az SZVH vezetője egy Youtube-videó alapján tesz fel kérdéseket Magyarnak a Tisza új Tisza Világ nevű applikációjával kapcsolatban.

Kik fejlesztették az alkalmazást? Mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott az informatikai fejlesztés? A regisztráló magyar állampolgárok adatait hol tárolják? Külföldön hozzáférnek-e a regisztráló magyar állampolgárok adataihoz?

Ezek a fő pontok, amelyekre Lánczi Tamás választ vár, és a kérdésekből az is kiderül, mindegyikre részletes, adatokkal és dokumentumokkal alátámasztott választ vár.

Kapcsolódó cikk Ki mond igazat a „Tisza-adóról”? Ma délután Klasszis Klub Live Pogátsa Zoltánnal Hangoljon a Klasszis Média YouTube-csatrornájára!

Magyar posztjában azt írja, hogy Lánczi levele több szempontból is furcsa

"a levél nem hivatalos úton érkezett, hanem a pártunk ügyfélszolgálati címére;

azt sem sikerült eltalálni, hogy a TISZA Világ applikációt nem augusztusban, hanem szeptember 9-én mutattuk be;

a TISZA-nak nincs Kontroll nevű youtube csatornája;

azt sem sikerült megérteni, hogy az “Amerikában dolgoznak rajta, hogy elérhető legyen” kitétel pusztán annyit jelent, hogy egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az AppStore-ba, vagy elérhetővé válik a GooglePlay-en;

Orbánék nem kaptak hasonló levelet az azóta már közröhej tárgyát képező, közpénz milliárdokból létrehozott Harcosok Klubja és digitális gyűlölet körök kapcsán"

Majd kijelenti: