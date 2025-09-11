Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Magyar Péter Szuverenitásvédelmi Hivatal Tisza Párt Választás 2026

Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

mfor.hu

Négy kérdést tett fel Lánczi Tamás.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke csütörtök reggeli posztjában megosztotta azt a levelet, amelyet Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZVH) elnökétől kapott. Ebben az SZVH vezetője egy Youtube-videó alapján tesz fel kérdéseket Magyarnak a Tisza új Tisza Világ nevű applikációjával kapcsolatban.

  1.  Kik fejlesztették az alkalmazást?
  2. Mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott az informatikai fejlesztés?
  3. A regisztráló magyar állampolgárok adatait hol tárolják?
  4. Külföldön hozzáférnek-e a regisztráló magyar állampolgárok adataihoz?

Ezek a fő pontok, amelyekre Lánczi Tamás választ vár, és a kérdésekből az is kiderül, mindegyikre részletes, adatokkal és dokumentumokkal alátámasztott választ vár.

Magyar posztjában azt írja, hogy Lánczi levele több szempontból is furcsa

  • "a levél nem hivatalos úton érkezett, hanem a pártunk ügyfélszolgálati címére;
  • azt sem sikerült eltalálni, hogy a TISZA Világ applikációt nem augusztusban, hanem szeptember 9-én mutattuk be;
  • a TISZA-nak nincs Kontroll nevű youtube csatornája;
  • azt sem sikerült megérteni, hogy az “Amerikában dolgoznak rajta, hogy elérhető legyen” kitétel pusztán annyit jelent, hogy egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az AppStore-ba, vagy elérhetővé válik a GooglePlay-en;
  • Orbánék nem kaptak hasonló levelet az azóta már közröhej tárgyát képező, közpénz milliárdokból létrehozott Harcosok Klubja és digitális gyűlölet körök kapcsán"

Majd kijelenti:

Kedves Lánczi Elvtárs, erre a gagyi levélre nem fogsz választ kapni. Javaslom, hogy havi 5,5 millióért fuss neki még egyszer a dolognak és próbálj meg összeütni egy olyan hivatalos levelet, ami nincs tele marhaságokkal. Ha pedig megvagy vele, küldd el hivatalos úton.
 

Egy tinédzser lehetett az elkövető a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szerint.

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

