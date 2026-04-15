Magyar Péter levelet kapott Romániából – ezt kérik tőle

A Romániába érkezett magyar állami támogatások kivizsgálását kéri Magyar Pétertől nyílt levélben Ilie Bolojan román kormányfő tiszteletbeli tanácsadója.

Vlad Gheorghe volt EP-képviselő, a DREPT nevű párt vezetője Facebook-oldalán jelentette be, hogy kérte a magyarországi országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökét: vizsgálja ki az erdélyi magyar közösség támogatására küldött magyar közpénzt.

„Komoly gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a pénzeknek egy része nem jutott el az emberekhez, hanem az Orbán Viktort támogató politikai hálózatokat és a propagandát táplálta” – írta közösségi oldalán Vlad Gheorghe. Hozzátette: itt nem csak pénzről, hanem „közpénzből felépített politikai befolyásról beszélünk”, amely Románia területére is kiterjedt.

Ezt kérik Magyar Pétertől

A tavaly Bukarest főpolgármesteri tisztségéért induló, majd a liberális párti jelölt javára visszalépő román politikus azt írta: javaslata Magyar Péternek az Orbán-kormány által elköltött közpénzek kivizsgálására vonatkozó ígérete kapcsán született. Levelében rámutat, hogy ez történelmi lehetőséget kínál az állami apparátus megtisztítására és az ország visszatérésére az európai értékekhez.

Kéri „a megválasztott magyar miniszterelnöktől”, hogy a megígért vizsgálat Románia területére is terjedjen ki. Kéri, hogy ellenőrizze, miként költötték el a Romániába küldött magyar közpénzt, azonosítsa a valódi kedvezményezetteket, kövesse nyomon „a régi rezsim által létrehozott hálózatokat”, valamint működjön együtt a román és az európai hatóságokkal. „Ennek a rendszernek a megtisztítása nem csak Magyarország problémája, ez európai probléma” – írta Gheorghe.