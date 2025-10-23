Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Magyar Péter Tisza Párt

Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

mfor.hu

Hamarosan indul a Tisza Párt október 23-i menete is. 

„Utolsó simítások az ünnepi beszéden. Kevesebb mint két óra múlva talàlkozunk a Nemzeti Meneten, a Deák téren. Most vagy soha! Hív a haza!”, írta a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán kora délután, ahol ezt a képet is közzétette:
 

Erről is beszélni fog
Fotó: Facebook/Magyar Péter

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet délután kettőkor indul a Deák Ferenc térről a Hősök terére, Magyar Péterék ide várják majd a támogatóikat.

Eközben a Civil Összefogás Fórum által megrendezett Békemenet már a Kossuth térre ért, ahol hamarosan beszédet mond Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!” Szerinte soha nem voltak még ilyen sokan.

Előzetes szavazásunk eredményét arról, hogy ki hol emlékezik az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, itt tekintheti meg:

Dobrev Klára és gyermeke

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

Ruff Bálint szerint a Fidesznek a választásokig minden napot kétszeresen kell megnyernie.

A köztársaság ügye nem veszett el, csak illegalitásba vonult a főpolgármester szerint.

Az elmúlt két hónapban három kérdés is a Fidesz-közeli vállalkozók vagyonosodását firtatta.

A nézők továbbra is imádják a

Törheti a fejét az RTL: visszatért a TV2 csodafegyvere

A 42. héten visszatért a tévék képernyőjére a magyarok egyik kedvenc párkeresős műsora.

