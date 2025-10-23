Magyar Péter már gőzerővel készül az ünnepi beszédére

„Utolsó simítások az ünnepi beszéden. Kevesebb mint két óra múlva talàlkozunk a Nemzeti Meneten, a Deák téren. Most vagy soha! Hív a haza!”, írta a Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán kora délután, ahol ezt a képet is közzétette:

A Tisza Párt-féle Nemzeti Menet délután kettőkor indul a Deák Ferenc térről a Hősök terére, Magyar Péterék ide várják majd a támogatóikat.

Eközben a Civil Összefogás Fórum által megrendezett Békemenet már a Kossuth térre ért, ahol hamarosan beszédet mond Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta: „Békemenet egy szabad és erős Magyarországért!” Szerinte soha nem voltak még ilyen sokan.

