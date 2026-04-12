Magyar Péter: már nincs kitől félni, rendszerváltás lesz

Rendszerváltás lesz Magyarországon vasárnap, a magyar emberek millió történelmet írnak – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát az országgyűlési képviselő-választáson Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéki Mesevár Óvodában.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „már nincs kitől félni, a maffiaállamnak már nincs hatalma semelyik magyar állampolgár fölött”. A sorsdöntő választáson arról is döntünk, hogy „Kelet vagy Nyugat, propaganda vagy őszinte közbeszéd, korrupció vagy tiszta közélet” – mondta.

A pártelnök biztatónak nevezte az első részvételi adatokat, és szerinte ez azt jelenti, hogy a magyar emberek átérzik a választás súlyát. „Nagyon hosszú időre eldől ma Magyarország sorsa” – hangsúlyozta Magyar Péter, aki arra biztatott mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával.

