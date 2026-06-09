Magyar Péter máris megadta a tartozásait

Magyar Péternek január végén még 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozása és 5,8 milliós magánszemélyek felé fennlévő tartozása volt, amit mostanra törlesztett a miniszterelnök. A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás. Vagyis továbbra is van egy 216 négyzetméteres lakóháza a XII. kerületben, ami a Varga Judittól történő válása után teljesen Magyar tulajdonába került, illetve van még egy 49 négyzetméteres lakása és egy 25 négyzetméteres garázsa szintén a XII. kerületben. Válása után az övé lett és a mai napig a birtokában van egy balatonhenyei kivett beépítetlen terület is.

Tulajdonában van egy Volvo XC60 és egy Yamaga pianínó, emellett van még két festménye is. Ezek mellett befektetésként többféle értékpapírt birtokol:

az Accorde Abacus abszolút hozamú alapban 10 millió forint van,

OTP Prémium befektetési jegyben 15 millió forint,

OTP Optima tőkegarantált befektetési jegyben 10 millió forint,

OTP euró rövid kötvényalapban 35 ezer euró (május 8-ai középárfolyamon 12 429 900 forint),

Hold 2000 nyílt végű vegyes értékpapíralapban 35 ezer euró (ugyancsak 12 429 900 forint),

valamint 4iG-részvényei is vannak.

A miniszterelnök januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát, a bankszámláján mintegy 2,4 millió forint és 54 767 euró, vagyis több 20,5 millió forint van. Ez közel 10 millióval kevesebb a januári állapotnál.