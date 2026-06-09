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Közélet Magyar Péter vagyonnyilatkozat

Magyar Péter máris megadta a tartozásait

mfor.hu

A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás.

Magyar Péternek január végén még 3,4 millió forintos hitelkártya-tartozása és 5,8 milliós magánszemélyek felé fennlévő tartozása volt, amit mostanra törlesztett a miniszterelnök. A kormányfő ingatlanjaiban nem történt változás. Vagyis továbbra is van egy 216 négyzetméteres lakóháza a XII. kerületben, ami a Varga Judittól történő válása után teljesen Magyar tulajdonába került, illetve van még egy 49 négyzetméteres lakása és egy 25 négyzetméteres garázsa szintén a XII. kerületben. Válása után az övé lett és a mai napig a birtokában van egy balatonhenyei kivett beépítetlen terület is.

Tulajdonában van egy Volvo XC60 és egy Yamaga pianínó, emellett van még két festménye is. Ezek mellett befektetésként többféle értékpapírt birtokol:

  • az Accorde Abacus abszolút hozamú alapban 10 millió forint van,
  • OTP Prémium befektetési jegyben 15 millió forint,
  • OTP Optima tőkegarantált befektetési jegyben 10 millió forint,
  • OTP euró rövid kötvényalapban 35 ezer euró (május 8-ai középárfolyamon 12 429 900 forint),
  • Hold 2000 nyílt végű vegyes értékpapíralapban 35 ezer euró (ugyancsak 12 429 900 forint),
  • valamint 4iG-részvényei is vannak.

A miniszterelnök januárhoz képest 3 millió forintról 5 millióra növelte készpénzállományát, a bankszámláján mintegy 2,4 millió forint és 54 767 euró, vagyis több 20,5 millió forint van. Ez közel 10 millióval kevesebb a januári állapotnál.

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