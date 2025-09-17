Magyar Péter megkapta a választ: elárulta a honvédelmi miniszter, hogyan sérült meg a testőre

A 444.hu szemlézte Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzését, amelyben a honvédelmi miniszter elárulta, mi történt a Tisza Párt elnöke által a napokban többször is felhozott ügyben. A Magyar által feltett kérdésre, miszerint „mi történt február 4-én Ankarában, ahonnan AIR MEDAVAC repülővel 3 orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét”, a válasz így hangzott:
„A törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült és azóta már szolgálatba is állt.”
A honvédelmi tárcavezető posztjából kiderült, a magyar-török Védelmi Innovációs Munkacsoport alakuló ülésén vett részt akkor Ankarában.