Magyar Péter megmutatta Pintér Sándor luxusminisztériumát

Magyar Péter miniszterelnök az Orbán-kormány minisztériumi épületeit járta körbe hétfőn éjszaka. A Belügyminisztérium épületéről kedd reggel még csak képeket tett közzé, de ígérte, hogy videós bejegyzés is lesz.
„Íme Pintér Sándor eltitkolt 100 milliárdos luxusminisztériuma. Annak a miniszternek az épületéről beszélünk, aki alatt tönkretették a kórházainkat, gyermekvédelmi intézményeinket és megalázták a tanárainkat. ”A kórházaink, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézményeink tragikus állapotát mindenki ismeri, most nézzétek meg, hogy milyen körülmények között tengették napjaikat a róluk döntő politikusok…" – írta Magyar a Facebook oldalán.