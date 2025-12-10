Magyar Péter mielőbbi választást szeretne, tüntetést szervez

„A Szőlő utcai brutális gyermekbántalmazásról kikerült videó után Orbán Viktor nem tehet mást, mint hogy haladéktalanul benyújtja a kormánya lemondását!” – követelte a Tisza Párt vezetője kedd eseti Facebook videójában.

„Felszólítom a köztársasági elnököt, hogy szólaljon meg, és a lehető legkorábbi időpontra írja ki az országgyűlési választásokat!” – tette hozzá.

Tüntetést is szervez az ellenzék vezére

Magyar Péter érvei mellé tüntetést is szervez, amit szerdai Facebook posztjában jelentett be.

„Álljunk ki közösen a gyermekek mellett! Elég volt az embertelen orbáni hatalom hazugságaiból és a köztársasági elnök hallgatásából!

Elég volt! December 13-án, szombaton 15 órakor találkozzunk Budapesten a Deák Ferenc téren! Irány a Karmelita és a Köztársasági Elnöki Hivatal!” – írja Magyar Péter.

December 13-án szombaton az eredeti tervek szerint Magyar Péter az országjárása egyik helyszínére, Mohácsra is indulna.