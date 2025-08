Magyar Péter most nem gyalog megy Erdélybe

Ugyan július eleje és vége között a Republikon Intézet mérése szerint – hibahatáron belül –, 1 százalékpontot esett a Tisza Párt népszerűsége, még mindig vezet a Fidesz előtt: Magyar Péter pártja a teljes népesség körében július végén 30 százalékon állt, míg a Fidesz 25 százalékon, és a pártválasztó szavazók körében is 40-34 az állás a Tisza javára.

