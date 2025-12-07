Magyar Péter: nagyon meg fogjuk nyerni a választást

„Azért dolgozunk sok millióan, azért önkénteskedünk, azért vagyunk egyre többen, hogy joguk legyen egy jobb élethez. Hogy ne legyen olyan, hogy éhesen fekszenek le, hogy kapnak minőségi orvosi ellátást, hogy megkapjanak mindent, amihez egy állampolgárnak joga van” – fogalmazott a Tisza elnöke a Magyar Hang tudósítása szerint.

Kitért arra is, hogy szavai szerint sok ezer gyermek él állami gondozásban egy jó szó nélkül, több mint ezer gyermek van szökésben a gyermekotthonokból az abúzusok miatt, Orbán Viktor miniszterelnöknek és a politikusoknak pedig az volna a dolguk, hogy segítsék ezeket a gyermekeket.

Beszélt arról is, hogy egy olyan országról álmodik, ahol jól élni, ahol nem hazaárulóznak le senkit és nem nevezik eltaposandó csótánynak csak azért, mert más gondol, mint a hatalom.

„A Tisza készen áll a változásra, készen áll a kormányzásra. Megvan a közösségünk 50 ezer önkéntessel” – fogalmazott: Szerinte meg fogják nyerni a választást, nem kicsit, hanem nagyon.