Nem hiába ment Magyar Péter Nagyváradra –megalakult az első Tisza sziget

„Ez nem jelenti azt, hogy a Tisza pártnak is tagjai lennének. Ez nem a Tisza Párt helyi szervezete, hanem a Tisza alapvető értékeivel egyetértő, polgári kezdeményezésként alakuló helyi sejtek, amelyek változást szeretnének elérni” – fogalmazott Szeghalmi. A már működő erdélyi Tisza szigetekkel is felveszik majd a kapcsolatot – tette hozzá.

Nagyváradon jött létre a régióban az első Tisza Sziget – jelentette be a Facebookon Szeghalmi Örs, az egyik alapító.

