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Magyar Péter nélkül is kemény napjuk lesz a képviselőknek kedden a parlamentben

mfor.hu

Ügynöktörvény, alkotmány, kriptók is a napirenden.

Felfüggesztheti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az Országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény tizenhetedik módosításának vitáját.

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek.

Döntenek az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításáról, továbbá a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről.

Szavazás lesz az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról, illetve a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezéséről.

Heves vita várható az alkotmánymódosításról

A határozathozatalok után kezdődik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosítás általános vitája; a preambulum szerint a törvényjavaslat célja, hogy az új alkotmány hatálybalépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait.

A sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés egyebek mellett tartalmazza az országgyűlési képviselők 12 éves (vagy 3 ciklusos) időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók esetében 70 éves életkori határ bevezetését, a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

A kriptoeszköz-átváltási szolgáltatást érintő egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló, a pénzügyminiszter által jegyzett törvényjavaslat szerint a kriptoszolgáltatás terén a validálás mint versenyt korlátozó elvárás nem fenntartható a belső piac megvalósításakor, ezért a kivezetése szükséges.

Megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokat.

Napirenden szerepel az agrárminiszter javaslata a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amely szerint a károsult mezőgazdasági termelők terheinek enyhítése érdekében megteremtik a kárenyhítési rendszerből az előlegfizetés lehetőségét.

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