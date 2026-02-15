Magyar Péter: nem a migrációra és a sorkatonaságra, plusz 500 milliárd az egészségügyre

A rendezvényt Forsthoffer Ágnes, a Tisza Pért alelnöke nyitotta meg. 56 nap van hátra a választásokig, emelte ki.

A pártvezető beszédének felvezetéseként egyéni képviselőjelöltek mutatkoztak be. Kapitány István, a párt gazdaságfejlesztésért és energetikáért felelős vezetőja elmondta, hogy a gödi Samsung-ügy megmutatja a kormány hazardírozását. Szerinte kormánykörökben tudtak a kockázatokról és arról is, hogy a gyár nem minden adatot osztott meg a hatóságokkal.

Hozzátette: a kormány egyetlen iparágra tette fel az ország jövőjét – hazardírozott. Ráadásul nem magyar, hanem tömegesen betelepített vendégmunkásokra alapozott. Ez a modell nem működik. Szerinte a magyarok millióinak csökkent az életszínvonala, és ezt érzik is. Nem csak stratégiánk lesz, hanem elvégezzük a munkát – ígérte Kapitány István. „Visszahozzuk a szakértelmet a magyar kormányzásba”.

Orbán Anita, a párt külügyi vezetője kiemelte, hogy a magyar kormányfő már évek óta nem vesz részt a müncheni biztonságpolitikai konferencián (amely ezen a hétvégén zajlott). Eközben a Tisza küldöttsége sok kormány- és államfővel találkozott.

Kitért arra is, hogy magyar-horvát kormányközi látogatás 2018-ban volt utoljára, ami példátlan. „Ha ennyi ország sérti a magyar érdekeket, akkor milyen tárgyalóasztalnál védi meg a kormány a magyar érdekeket?” – kérdezte. „Magyarország nem lehet kívülálló Európa és a világ biztonsági párbeszédében!” –ígérte. Csak a Tisza tudja rendbe tenni az elmérgesedett viszonyt szomszédainkkal, partnereinkkel – mondta.

Az országjárást is felidézték az évértekelőn

Fotó: Facebook / Magyar Péter

A Tisza Párt elnökének beszédét egy, a párt történetét és a csatlakozó tömegeket felvillantó zenés videó vezette be.

„Mindent a magam módján tettem… a magunk magyar módján az utóbbi két évben. Itt állunk a győzelem kapujában, lépjünk be rajta!” – nyitott Magyar Péter a pódiumon.

„Látom azokat az embereket, akik rendbe fogják hozni Magyarországot. És látom azokat, akik az utunk során csatlakoztak hozzánk. Látom a jelöltjeinket, akik minden magyar embert fognak képviselni. Hatalmas munkára vállalkoznak, ellenszélben!” – folytatta.

Elmondta, hogy 16 év sok idő, és egy ország felejtette el ennyi idő óta, hogy lehet értelmesen beszélni a politikában.

Azt kéri, „ne féljetek, semmi sem tart örökké 150 év alatt sem lettünk törökké!” –szólította fel a hallgatóságot.

Hozzátette: azért akarják lejáratni, mert mindenük megvan a győzelemhez, és készen állnak a kormányzásra.

„A tegnapi évértékelőn (Orbán Viktorén) hallottuk a múltat. Mi a jövőről beszélünk. Adjuk meg a múlt emberének, hogy ő is elmondhassa a véleményét. Legyen tehát vita a valóban fontos dolgokról!”

Orbán Viktor elutasítja a vitát, mivel arra hivatkozik, hogy a Tisza Pért vezetője egy báb. Miközben a helyi jelöltekkel vitatkoznának, Magyar Péterrel nem lehet vitatkozni?, tette fel a kérdést Magyar Péter.

„Akinek nincs félnivalója, az bátran kiállhat egy vitára!” Amint megvan a miniszterelnöki vita időpontja, akkor az egyéni jelöltek is vitatkoznak – ígérte.

„A miniszterelnök elvtárs és janicsárjai szeretnek a fiataloknak üzengetni”, mondta. A fiatalok elmentek, többek között nincs esélyük lakáshoz jutni, biztos megélhetést jelentő munkához jutni – sorolta Magyar Péter.

Hozzátette: a Tisza-kormány senkinek sem fogja megmondani, hogy hogyan éljen. Mindenki úgy élhet, ahogy neki jó. Minden fiatalt arra biztat, hogy az „évszázad buliján” jelenjen meg április 12-én.

Április 12-én szánjon mindenki egy napot a hazájára, és ígéri, meg fogják hálálni –hívott fel Magyar Péter.

Magyar Péter az Európai Parlamentet is megjárta

Fotó: Európai Parlament

Béke kell, sorkatonaság nem

Kifejtette, hogy a Tisza a békét képviseli, elutasítja a háborút és az erőszak minden formáját. Megtartja a déli határkerítést, szigorúan fellép a migráció ellen, elutasítja a migrációs paktumot. A Tisza elutasítja Ukrajna gyorsított Európai uniós csatlakozását is.

Magyar Péter úgy véli, hogy a fideszes politikusok valójában szeretnék visszaállítani a sorkatonaságot. A Tisza viszont nem akarja ezt. Megakadályozzák, hogy Orbán Viktor a „harcosok klubjává” tegye Magyarországot, mondta.

Hozzátette: az új kormány az alkotmányban kívánja rögzíteni, hogy nem lesz sorkatonaság.

Magyar Péter szerint nő a feszültség, mert nincs, aki ne élne rosszabbul, és „akit ne aláztak volna meg”. A repülőrajt elmaradt, és ha Orbán Viktor maradna, maradna az állandó vészhelyzet, „az éjszaka kihirdetett kormányrendeletekkel”. „Egyetlen hatalmába beleőrült ember akarata ural mindent” – vélekedett.

Tervezni kell és felelősséggel kormányozni – mondta. „Nem úgy, hogy a miniszterelnök mindenhez ért. Ilyen nincs.” Aki pedig azt hiszi magáról, hogy mindenhez ért, az újra és újra hibázik. Egy miniszterelnöknek tudnia kell kérdezi, hallgatni, nála felkészültebb embereket csapatba szervezni. A kritika iránytű, fogalmazott.

„Soha többet nem mondjuk, hogy az ellenzék áruló, mert nem ért egyet regnáló hatalommal”, emelte ki.

Társadalmi szövetség

Magyar Péter beszélt arról is, hogy „a sztárolt” nemzetközi és hazai oligarcha vállalatok között „vergődnek a magyar cégek”. Azt ígéri, hogy a Tisza kormányzása esetén nem lesz minden központilag kormányozva. Nem uralkodni, hanem szolgálni terveznek.

A Tisza Párt vezetője szerint folyamatos közös gondolkodásban született meg programjuk, a „Működő és Emberséges Magyarország Program”. Számonkérhető, határidőkkel és felelősökkel teli kormányzást ígért, konkrét intézkedéseket és világos felelősséget, áltátható döntéshozatalt és következetes végrehajtást.

A gödi mérgezésre reagálva kifejtette: a Tisza kötelezővé és nyilvánossá teszi a környezetvédelmi méréseket.

A gyermekvédelemben felülről nyitott lesz a költségvetés. A cél kisebb lakásotthonok, gyorsabb örökbefogadások, megerősített jelzőrendszer. Szerinte itt mutatkozott meg a legjobban a kormányzati arrogancia, amit „56 nap után magunk mögött hagyunk”. A Tisza kormány a bocsánatkérést is megteszi az áldozatok felé – 20 év után, ígérte.

Hozzátette: évente minimum 500 milliárd forinttal többet adnak az egészségügynek, és csökkentik a várólistákat.

Szerinte a korrupció lopás, de kormányra kerülésük esetén visszakérik és visszaszerzik a magyar emberek vagyonát. Csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, intézményi garanciákat is kialakítanak.

Magyar Péter megismételte a párt korábbi ígéreteit, például azt, hogy 120 ezer forint lesz a minimálnyugdíj, és megduplázzák a családi pótlékot.

„Szégyen, hogy nálunk nem lehet normális utakon járni. Kinevezünk egy kormánybiztost a közutak rendbetételére. Minden faluhoz rendbe tesszük az ország útjait” – ígérte továbbá. Külön kitért a vízvédelmi programra is.

„Egy hazánk van. Egyformán szeretjük, nagyon szeretjük, és ebben a hazában mindnyájan otthon vagyunk!” – mondta.

Szerinte 56 nap múlva eldől, hogy képesek vagyunk-e új irányt adni Magyarországnak. Úgy véli, hogy az 56 nap szimbolikus, ahogy az is, hogy idén lesz az 1956-os forradalom 70 éves évfordulója. „Most vagy soha!” – szólított fel.