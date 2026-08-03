Magyar Péter: Nem a németek és az osztrákok tartják vissza a vizet

Az eredetileg tervezettnél hosszabbra nyúlt az egyeztetés a köztársasági elnök jogait gyakorló Forsthoffer Ágnes, Magyar Péter kormányfő és a parlamenti pártok frakcióvezetői között a hőség miatt kialakult energiaválságról, ezért később kezdődött a sajtótájékoztató. A miniszterelnök azt mondta, nagyjából ugyanazokat az információkat mondta el a frakcióvezetőkenek, talán kicsit részletesebben, amelyeket eddig is megosztott a közvéleménnyel.

Aki ilyen nehéz helyzetben dezinformációkat terjeszt, szándékosan politikai vagy más érdekből hazugságokat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést vagy a védekezés hatásfokát, neadjisten pánikot kelt, az mindent tesz, csak azt nem, amiért a választók odaküldték. Az nem a hazát szolgálja

- jelentette ki Magyar.

A kormányfő megismételte azt is, hogy a legkritikusabb öt nap előtt állunk, ezzel együtt ismét örvendetesnek nevezte, hogy a paksi atomerőmű utolsó turbinája még üzemben tartható. Azért is fontos szerinte, hogy minél tovább működjön az utolsó turbina, mert jobb lenne, ha minél kevesebb idő telne el a leállítás és az újraindítás között.

Magyar Péter szerint összefogott az ország

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter kijelentette, hogy a körülmények dacára az ország energiarendszere stabil. A mai nappal kapcsolatban még optimistábbak, mert elgondolásuk szerint a legtöbb vállalat most fogja igazán beindítani az önkéntes fogyasztáscsökkentését. Több száz cégről van szó Magyar szerint, ezáltal akár az 500 megawattot is elérhet a csökkentés.

Magyar Péter kitért az ország használatban lévő erőműveinek állapotára is. A délelőtti egyeztetésen áttekintették azt a jelentést, amely az erőművekről készült, ebből kiderült, hogy a létesítmények fel vannak készítve a rendkívüli helyzetre. A németországi és osztrák vízhelyzetről is beszélt Magyar Péter. „Mindenhol napok óta rekordalacsony szinten van a víz” – mondta arra reagálva, hogy egyesek azt terjesztik, Németországban vagy Ausztriában a duzzasztókkal visszafogják a vizet, és ezért nincs elég víz a Duna magyarországi szakaszán, így Pakson sem. Magyar Péter szerint, aki ilyesmit terjeszt, az „hazudik és zavart kelt”, és megtéveszti a saját választóit.

Magyar azt mondta, ők nem akarják bezárni az országot, nem akarnak rendezvényeket megakadályozni, és azt hozta fel példaként, hogy egy rendezvény megvétózása olyan lenne a szervezőkkel szemben, mintha egy nagyfogyasztót teljesen bezárnának. Ám ahogy ezt sem, úgy a rendezvények lemondását sem lépték meg. (Nem nevezett meg rendezvényt Magyar, de vélhetően a Sziget Fesztiválról van szó konkrétan.)