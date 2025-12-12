2p
Közélet Gyermekvédelem Magyar Péter

Magyar Péter nem akármilyen dokumentumot hozott nyilvánosságra

mfor.hu

Lesújtó kép a hazai gyermekvédelem helyzetéről.

A pártelnök állítása szerint a péntek délután nyilvánosságra hozott gyermekvédelmi jelentést a kormány 2021 óta titkolja, a dokumentumot az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat egyik osztálya készítette. Facebook-posztjában így fogalmazott:

„Ez az eltitkolt dokumentum egy 47 oldalas vádirat az Orbán-kormány ellen, amelyet a kormányzat alsóbb szintjeiről juttattak el hozzám, mert nem tudták elviselni a kormány bűnrészességét és tétlenségét. Az állam legalább négy éve pontosan tudja, mi történik ma gyermekvédelem címszó alatt Magyarországon.”

A 24.hu cikke szerint a 47 oldalas dokumentum egyebek mellett a következő állításokat tartalmazza:

  • minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket bántalmaznak.
  • A szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.
  • A gyámok mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy a rábízott gyerekek nem érintettek bántalmazásban.
  • A gyámok 38 százaléka tud legalább egy olyan gyerekről, akit a szakellátás ideje alatt szexuálisan bántalmaztak.
  • A gyámok 25 százaléka azt mondta: az elmúlt két évben egyetlen bántalmazási ügyben sem indult rendőrségi eljárás a környezetében.

A cikk hozzátette, a dokumentumban szó esik arról is, sok esetben miért nem indít a rendőség nyomozást gyermekbántalmazási ügyekben, egy esetben például azért szüntették meg az eljárást, mert a bántalmazást „nevelési célzatúnak” minősítették. A Magyar Péter által közzétett dokumentum itt nézhető meg

