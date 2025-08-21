Magyar Péter nem fogta vissza magát, üzent Szijjártó Péternek is

Mélységes szomorúsággal értesültünk a Munkács városát és ezzel magyar honfitársainkat ért orosz rakétatámadásról. Jobbulást kívánunk a sérülteknek! Sulyok Tamás báb köztársasági elnök pedig mélységesen szégyellje magát! Az elnök az eredeti posztjában még orosz rakétatámadásról írt, majd törölte az orosz szót a bejegyzéséből…Mindig van lejjebb. ui.: reméljük, Szijjártó Péter, mint a nemzettársaiért aggódó külügyminiszter, már bekérette “a más országok belügyeibe soha be nem avatkozó Oroszország” nagykövetét.

- reagált Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebookon a munkácsi Kapcsolódó cikk Amerikai üzemet lőttek az oroszok Munkácson 15 ember sérült meg a támadásban. támadásra és at arra adott kormányzati válaszokra.